Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran doce agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

La mirada crítica

Ana Terradillos le da un sonoro 'zas en toda la boca' a Mónica García por lo que dice del juicio del fiscal general

La presentadora frenó a la ministra de Sanidad tras la afirmación que dejaba ante las cámaras del programa de Telecinco

Un soltero de 81 años sufre un percance en 'First Dates' y obliga a suspender la cita

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', no se ha cortado en darle un 'zasca' a la ministra de Sanidad, Mónica García.
Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', no se ha cortado en darle un 'zasca' a la ministra de Sanidad, Mónica García. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si algo tiene Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), es que es implacable en sus entrevistas. Así, a la periodista no le vale cualquier respuesta y si el invitado que tiene en frente evita la cuestión es más que seguro que ... esta vuelva a la carga 'acorralando' a la persona para que ofrezca una contestación. En esta situación se ha visto este miércoles Mónica García, ministra de Sanidad, que no solo ha vivido esta situación descrita, sino que ha visto como la comunicadora le daba todo un 'zas en toda la boca' tras lo que decía ante las cámaras de los jueces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app