Ana Terradillos le da un sonoro 'zas en toda la boca' a Mónica García por lo que dice del juicio del fiscal general

Si algo tiene Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), es que es implacable en sus entrevistas. Así, a la periodista no le vale cualquier respuesta y si el invitado que tiene en frente evita la cuestión es más que seguro que ... esta vuelva a la carga 'acorralando' a la persona para que ofrezca una contestación. En esta situación se ha visto este miércoles Mónica García, ministra de Sanidad, que no solo ha vivido esta situación descrita, sino que ha visto como la comunicadora le daba todo un 'zas en toda la boca' tras lo que decía ante las cámaras de los jueces.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final del programa, cuando Ana Terradillos daba la bienvenida a Mónica García, que entraba por videollamada al espacio. La invitada comenzaba dando respuesta a las preguntas que la presentadora tenía acerca del caso de los cribados de las mamografías en Andalucía.

Sin embargo, este no fue el único tema que se trató en 'La mirada crítica', ya que la presentadora no dudó en cuestionarle a Mónica García por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y si creía en la inocencia de este.

«Yo creo que está absolutamente claro y, por eso, creo que cualquier persona que crea en el Estado de Derecho debe defender la inocencia del fiscal general del Estado», afirmaba la invitada del programa de Telecinco, a la que frenaba Ana Terradillos. «Pero, serán los jueces quienes decidan», le apuntaba la presentadora de 'La mirada crítica' a Mónica García. «¡Ah! Sí, claro, por supuesto, pero los ciudadanos también podemos opinar, ¿no? También podemos opinar de un juicio que está siendo muy mediático», manifestaba la ministra de Sanidad que se llevaba el corte de la periodista.

«Claro, los ciudadanos, sí. Mi duda está si los miembros del Ejecutivo, también. Los ciudadanos, por supuesto, yo sí que puedo decir. Le digo esto porque el debate está en la calle, es muy interesante», le replicaba Ana Terradillos a Mónica García ante las cámaras de 'La mirada crítica'.