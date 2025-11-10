Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet lanza un aviso por una borrasca atlántica que dejará fuertes lluvias y tormentas

Aruseros

Alfonso Arús y su equipo sentencia el comentado 'zasca' de Dani Martín a Rosalía: «A mí me chirría»

Desde el programa de La Sexta han comentado uno de los momentos más comentados de Los 40 Music Awards

Sin casa y acorralada por su inquiokupa: Amenazas, agresiones, insultos, robos y un intento de atropello

Desde 'Aruser@s' se han hecho eco del 'zasca' de Dani Martín a Rosalía y Aitana.
Desde 'Aruser@s' se han hecho eco del 'zasca' de Dani Martín a Rosalía y Aitana. La Sexta
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La semana pasada fue, sin duda, la de Rosalía con motivo de la salida de su nuevo disco. Unos días que tuvieron su momento máximo en la gala de Los 40 Music Awards, en los que la artista se subió al escenario para interpretar ... uno de los temas. Sin embargo, la ceremonia también tuvo un comentado momento, cuando Dani Martín lanzó ante los micrófonos un comentario sobre la artista que muchos se lo han tomado como un «zasca» y que desde 'Aruser@s' (La Sexta) no han dudado en sentenciar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app