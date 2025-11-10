Alfonso Arús y su equipo sentencia el comentado 'zasca' de Dani Martín a Rosalía: «A mí me chirría»

La semana pasada fue, sin duda, la de Rosalía con motivo de la salida de su nuevo disco. Unos días que tuvieron su momento máximo en la gala de Los 40 Music Awards, en los que la artista se subió al escenario para interpretar ... uno de los temas. Sin embargo, la ceremonia también tuvo un comentado momento, cuando Dani Martín lanzó ante los micrófonos un comentario sobre la artista que muchos se lo han tomado como un «zasca» y que desde 'Aruser@s' (La Sexta) no han dudado en sentenciar.

«Dani Martín, bueno a ver, hay gente que ha interpretado que esto es un 'zasca' a pesar de que nombra en positivo a Rosalía y Aitana», introducía Alfonso Arús, presentador del programa de La Sexta, a la audiencia a la que le ofrecía el comentado momento del cantante madrileño.

«En nuestro país es un placer tener artistas como Rosalía, Aitana, como Ed Sheeran pero para mí lo más importante es ver en el escenario es ver en el escenario a gente como Dani Fernández que tiene ese ADN que me representa, que llevo dentro y que tenemos esperanza. Un aplauso para él», manifestaba Dani Martín en el vídeo recogido por 'Aruser@s'.

De vuelta al plató del programa, las reacciones no se hicieron esperar. «Hay gente mucha gente que ha interpretado, a pesar de que las nombra, que es un placer tener artistas como Rosalía o Aitana, pues que en el fondo es un ligero zasca», apuntaba Alfonso Arús, mientras que sus colaboradores daban sus opiniones.

«Puede que se refiera al concepto de cantautor, rockero,... pop rock», señalaba uno de los tertulianos del espacio de La Sexta, mientras que otro de los colaboradores ponía el foco en unas palabras concretas de Dani Martín. «A mí me chirría la frase queda 'esperanza' al final'. Es decir, con Dani (Fernández) queda esperanza con estas dos, no vamos a hacer nada, cuando realmente...», apuntaba el miembro del equipo de 'Aruser@s'.

Un debate en 'Aruser@s' sobre el 'zasca' o no de Dani Martín a Rosalía que zanjó una colaboradora. «Yo creo que sí las quiere alabar, pero ese pero es... yo me quedo con él. Yo creo que la idea va por el rock aún puede perdurar», sentenciaban desde La Sexta.