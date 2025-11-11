Suscríbete a
Aruseros

Alfonso Arús sentencia con una rotunda crítica 'Marioneta', la canción de Andy contra Lucas

El presentador del programa de La Sexta fue claro con su opinión acerca del primer tema en solitario del artista

Andy cuenta toda la verdad sobre la separación con Lucas: «Nos dijimos de todo»

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', se ha pronunciado rotundo sobre la primera canción en solitario de Andy.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

La semana, en cuanto a crónica social, ha arrancado con dos nombres propios. Cayetano Rivera y Andy. Y es que, el primero, con su aparatoso accidente de tráfico, y el segundo, con la salida de su primera canción en solitario tras salir del dúo ' ... Andy y Lucas' acaparaban este lunes todas las miradas. Precisamente, era el cantante quien generaba más expectación, puesto que su presencia en 'El Hormiguero' (Antena 3) se preveía cómo el lugar idóneo para aclarar toda la verdad tras su mala relación con la que fuera su otra mitad, Lucas. Evidentemente, este martes no solo la entrevista del artista ha tenido repercusiones de todo tipo, sino también la salida al mercado de su primera canción en solitario, 'Marioneta', un tema que estaría lleno de 'zascas' y 'dardos' a Lucas y que tras escucharla ha sido Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta) quien no ha dudado en sentenciarla con una rotunda crítica.

