Alfonso Arús sentencia con una rotunda crítica 'Marioneta', la canción de Andy contra Lucas

La semana, en cuanto a crónica social, ha arrancado con dos nombres propios. Cayetano Rivera y Andy. Y es que, el primero, con su aparatoso accidente de tráfico, y el segundo, con la salida de su primera canción en solitario tras salir del dúo ' ... Andy y Lucas' acaparaban este lunes todas las miradas. Precisamente, era el cantante quien generaba más expectación, puesto que su presencia en 'El Hormiguero' (Antena 3) se preveía cómo el lugar idóneo para aclarar toda la verdad tras su mala relación con la que fuera su otra mitad, Lucas. Evidentemente, este martes no solo la entrevista del artista ha tenido repercusiones de todo tipo, sino también la salida al mercado de su primera canción en solitario, 'Marioneta', un tema que estaría lleno de 'zascas' y 'dardos' a Lucas y que tras escucharla ha sido Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta) quien no ha dudado en sentenciarla con una rotunda crítica.

Todo ocurría cuando en 'Aruser@s' entraban en su sección de protagonistas y Alfonso Arús veía cómo su «'culebrón'» favorito se ponía sobre la mesa, después de que a Andy le hubieran dado un Premio Latino 2025. Un momento que sirvió al programa de La Sexta para ofrecer a los telespectadores un fragmento de la actuación en directo del cantante interpretando 'Marioneta'.

Así, tras escuchar el tema de Andy, Alfonso Arús reaccionó de inmediato. «Bueno, él jugando al despiste dice que es una canción de desamor, pero todo el mundo entiende perfectamente que va dedicada a Lucas», señalaba el presentador de 'Aruser@s' que, además, indicaba que en su opinión, Andy seguía «teniendo miedo». «Tiene el freno de mano puesto, quiere decir cosas pero no se atreve», manifestaba el conductor del espacio que sentenciaba la nueva canción del artista.

«Es que hay que hacer una comparativa, la letra dedicada por parte de Rosalía a Raw Alejandro es dura, sí; pero, la de Andy a Lucas, yo creo que es más potente, mucho más potente», afirmaba rotundo Alfonso Arús ante las cámaras de 'Aruser@s'.