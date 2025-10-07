El accidente de Marc Márquez obliga a 'El Hormiguero' a cambiar de invitado y sorprende con una visita estelar de Hollywood

Cada jueves, 'El Hormiguero' da a conocer los invitados de la semana siguiente. Este jueves 7 de octubre estaba previsto que Marc Márquez volviera a sentarse con Pablo Motos, pero el accidente que sufrió el campeón de MotoGP en Indonesia ... imposibilitó la visita. La sorpresa saltó cuando el programa anunció quién sería su sustituto. Y es que el entrevistado de la noche llegaba desde Hollywood.

El actor Jeremy Allen White, el protagonista de la aclamada serie de Disney+ 'The Bear', se sentó con Motos para promocionar 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', la adaptación cinematográfica del relato de Warren Zanes sobre la grabación del álbum 'Nebraska', de 'The Boss'. La película se estrena en cines el próximo 24 de octubre.

El reto de interpretar a Springsteen le generó dudas, como admitió al comienzo de la entrevista. «Al principio pensé ‘¿cómo voy a sacar esto adelante’? Me daba un montón de miedo decepcionar a todo el mundo. No sabía tocar la guitarra, ni cantar… Así que ha sido un proceso muy largo para aprender todo lo que necesitaba».

La suerte es que el propio artista lo ha acompañado en el rodaje y pasó tiempo con él antes de comenzar a grabar. «Nos ha mostrado su apoyo durante todo el proceso», aseguró.

El primer encuentro con Bruce Springsteen

Aunque la intención del actor nunca fue la de imitar a ‘The Boss’, sino captar su esencia, reconoce que se obsesionó muchísimo. «Tuve unos seis meses para prepararlo. Escuchaba su música constantemente, su voz, también leí sus memorias e intentaba cantar y vestir como él». «Es fácil obsesionarse con él, porque su música es tan maravillosa, conecta tanto y es tan fácil que te llegue que me lo facilitó mucho», continuó explicando Jeremy Allen White en ‘El Hormiguero’.

🎬 Jeremy Allen White nos presenta su nueva película, “Springsteen: deliver me from nowhere”, que se estrena en cines el 24 de octubre #JeremyEH pic.twitter.com/xINp35YsLh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2025

Motos quiso saber también cuánto tiempo practicó para aprender a tocar la guitarra. «La verdad es que son horas y horas de repetición. Pero si me dieran una guitarra ahora, y por favor no me la des, probablemente se me ha olvidado ya todo, es algo que he tenido en la cabeza seis meses y después me he reseteado», reconoció. Además, aclaró que no ha aprendido a tocarla realmente, solo se sabe cinco canciones de Bruce Springsteen.

El intérprete rememoró, asimismo, su primer encuentro con el cantante de 'Born to Run’. «Fue en Londres, justo antes de un concierto que ofrecía en Wembley ante 90.000 personas. Nunca lo había visto en directo y me invitaron a la prueba de sonido. Con el estadio vacío, me subió al escenario, estuvimos 25 minutos. Después lo acompañé al camerino, donde hablamos del guion y sobre por qué era tan importante ese periodo de su vida», rememoró.

Durante el concierto, White acompañó a los amigos y familiares de Springsteen. «De vez en cuando le veía acercarse, pensé que los buscaba a ellos. De repente me buscaba a mi y se me quedaba mirando a los ojos directamente. Tocaba mirándome para intentar pasarme la energía que estaba recibiendo de los 90.000 fans», prosiguió. Más tarde, el cantante le contó que los días de concierto es incapaz de dormir y no se acuesta hasta las 4 de la mañana. «Simplemente con esa mirada tuve esa misma energía y fui incapaz de dormir esa noche por el subidón de adrenalina».