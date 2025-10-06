La caída de Márquez con nada en juego: el campeón regatea el quirófano pero se perderá dos carreras

«En el ámbito corporal, de energía, me siento más cansado que nunca. Pero no porque haya hecho muchas cosas, creo que es por la bajada de adrenalina. Cuando crucé el domingo la meta en Japón, cuando me levanté el lunes después de ser campeón, ... parecía que no hubiera entrenado en dos meses. A ver si mañana, cuando salgamos a pista, la podemos reencontrar y volver con la misma intensidad», explicaba este pasado jueves Marc Márquez tras aterrizar en Indonesia ya con las renovada Torre de los Campeones bajo el brazo. No se imaginaba que sus palabras eran el preludio de un infausto Gran Premio en el que coleccionó incidentes y se marchó lesionado de gravedad.

Dos caídas en los primeros entrenamientos condicionaron su pilotaje y le condenaron a tener que disputar la Q1. «Dos caídas raras, sobre todo la segunda, la segunda fuerte. Normalmente con la Ducati la electrónica trabaja muy bien y no pasa eso. Esa segunda caída me ha sacado mucha confianza y no he mirado ni la posición. Digo, doy unas vueltas, intento hacer un tiempo razonable pero sin volverme loco», explicaba sobre el asfalto de Mandalika, un circuito que nunca se le ha dado bien.

Pero lo peor estaba por llegar y no fue por culpa suya ni de la Desmosedici. Marco Bezzecchi le embistió en la curva siete de la primera vuelta. Su cuerpo se deslizó a gran velocidad por el asfalto y al llegar a la grava topó con un escalón que le hizo dar unas volteretas que le dañaron el hombro, el del brazo que puso en riesgo su carrera tras una dura caída en Jerez 2020.

El '93', con el brazo en cabestrillo, se subió a un avión rumbo a Madrid para ser examinado en profundidad. En la clínica Ruber Internacional detectaron que el piloto «sufre una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho». Afortunadamente, la exploración clínica y la valoración radiológica «ha descartado ninguna relación con anteriores lesiones y por otro lado ha constatado la ausencia de desplazamiento óseo significativo». Por este motivo, el equipo médico de los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha decidido prescribir un tratamiento conservador, que incluye reposo e inmovilización del hombro hasta lograr la cicatrización y consolidación clínica de la fractura. Según el parte médico facilitado por Ducati, «queda totalmente descartada su presencia en los próximos Grandes Premios en Australia (18 y 19 de octubre) y Malasia (25 y 26 de octubre)».

Noticia Relacionada José Antonio Rueda, el admirador de Jorge Lorenzo que quería ser como Rayo McQueen Sergi Font El sevillano se convierte en campeón de Moto3 a falta de cuatro carreras para que termine el Mundial

«Afortunadamente la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada pero sin adelantarme a lo que los médicos recomienden. El objetivo tanto a nivel individual como de equipo lo hemos cumplido y ahora la prioridad es recuperarse bien y volver al 100%», ha explicado el catalán, que se someterá a controles cada semana. Si su hombro se recupera bien podría disputar las dos últimas carreras del año, en Portimao (8 y 9 de noviembre) y en Valencia 15 y 16 de noviembre).