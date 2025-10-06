Suscribete a
La caída de Márquez con nada en juego: el campeón regatea el quirófano pero se perderá dos carreras

El '93' seguirá un tratamiento conservador para tratar su hombro, el brazo operado no se ha resentido, pero no podrá correr en Australia ni en Malasia

El quirófano acecha a Marc Márquez

Marc Márquez rueda por el suelo tras perder el control de su moto
Sergi Font

«En el ámbito corporal, de energía, me siento más cansado que nunca. Pero no porque haya hecho muchas cosas, creo que es por la bajada de adrenalina. Cuando crucé el domingo la meta en Japón, cuando me levanté el lunes después de ser campeón, ... parecía que no hubiera entrenado en dos meses. A ver si mañana, cuando salgamos a pista, la podemos reencontrar y volver con la misma intensidad», explicaba este pasado jueves Marc Márquez tras aterrizar en Indonesia ya con las renovada Torre de los Campeones bajo el brazo. No se imaginaba que sus palabras eran el preludio de un infausto Gran Premio en el que coleccionó incidentes y se marchó lesionado de gravedad.

