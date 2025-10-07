Quién es Jeremy Allen White, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su ruptura con Rosalía, su divorcio con su mujer y su nueva ilusión

Aunque saltó a la fama hace más de una década gracias a su papel de Lip Gallagher en la serie 'Shameless', Jeremy Allen White (Brooklyn, 1991) ha sabido desmarcarse con facilidad del personaje que le llevó a la élite. El éxito que ha ... obtenido con 'The Bear', ficción con la que ha conseguido ganar dos Globos de Oro y un Emmy a Mejor actor en serie de comedia, también le ha facilitado esta tarea de dejar atrás el personaje con el que marcó una época en el imaginario de muchos.

Desde que se sumara al proyecto de Hulu y Disney+ para dar vida a Carmy Berzatto, al estadounidense no le han faltado papeles en nuevas producciones de Hollywood. En los últimos años le hemos visto en películas tan sonadas como 'The Iron Claw' o 'Fingernails', así como dando vida al mítico Bruce Springsteen en su última cinta, 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere'.

Con motivo del estreno de esta película, que llegará a los cines de España el próximo 24 de octubre, el intérprete norteamericano acude como invitado a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, tras la ausencia de última hora de Marc Márquez. Allí, hablará de su extensa trayectoria delante de las cámaras y su vida personal: repasamos todo lo que debes saber sobre Jeremy Allen White.

El divorcio con su mujer, la actriz Addison Timlin, tras 15 años de amor y dos hijas en común

En los últimos años, Jeremy Allen White ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más delicados de su vida: la ruptura de su matrimonio con su esposa, la actriz Addison Timlin. La intérprete, famosa por su papel en la serie 'Californication', solicitó el divorcio en 2023 tras cuatro años casados y más de una década de amor.

Ambos se habían conocido hace casi 20 años, en 2006, siendo apenas unos adolescentes, aunque no comenzaron su relación hasta que coincidieron en el rodaje de la película 'Afterschool', en 2008, donde se enamoraron perdidamente. «Tenemos una buena base, hemos sido amigos desde hace un largo periodo de tiempo, pero nuestra relación ha dado un giro hacia el romance», contó esta hace unos años tras ser preguntada por su vida sentimental.

A partir de ahí, la pareja fue consolidándose y en 2018, se convertían en padres de su primera hija, Ezer Billie White. Apenas un año después, los dos pasaban por el altar en una íntima ceremonia celebrada en el juzgado de Beverly Hills en Los Ángeles, un enlace muy informal para el que ambos lucieron chaquetas vaqueras. Apenas un año después, llegaba al mundo Dolores Wild White, su segunda hija.

Todo parecía perfecto en su vida, pero el enorme éxito de Jeremy Allen White en 'The Bear' fue el detonante del fin de su matrimonio. En mayo de 2023, Timlin solicitó el divorcio y, aunque los motivos reales no han trascendido, sí se llegó a decir que la distancia y los compromisos profesionales del actor habían tenido mucho que ver en su distanciamiento. «Jeremy no tenía control sobre sus horarios de filmación. Rodó 'The Bear' en Chicago y siempre que podía, volvía a casa. Está muy involucrado en la vida de esas niñas, adora a sus hijas», contaron fuentes cercanas a Page Six.

No fueron los únicos motivos que salieron a la luz durante los meses posteriores a esta separación. Según recogieron otros medios, la pareja había tenido «problemas de confianza» durante buena parte de su relación, algo que al final había precipitado el final de su romance: «Estaban tratando de resolver las cosas pero se volvieron cada vez más difíciles y decidieron separarse».

Para el estadounidense fue un año de «altibajos terribles», especialmente tras verse inmerso en una batalla por la custodia de sus dos hijas. Inicialmente, Addison Timlin solicitó la custodia de las menores, pero el actor pidió que esta fuera compartida. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo, aunque White debe hacerse varias pruebas con un dispositivo Soberlink para corroborar que está sobrio cada vez que ve a las niñas.

Una sonada relación con Rosalía y los motivos de su ruptura

A pesar de su complicada separación de la que ha sido el primer amor de su vida, Jeremy Allen White ha sabido rehacer su vida en estos últimos años. Sumado al éxito que han tenido proyectos audiovisuales como 'The Bear', 'Fingernails' o 'The Iron Claw', el actor ha acumulado nuevos nombres a su lista de conquistas amorosas. Entre ellas, una muy conocida para el público español: la cantante española Rosalía.

En octubre de 2023 se dio a conocer que la intérprete de 'Motomami' y el artista estadounidense habían comenzado una relación, meses después de que la catalana rompiera su compromiso con Rauw Alejandro. Lo que comenzaron como rumores acabó confirmándose apenas un mes después, cuando la pareja se dejó ver dando un romántico paseo por las calles de Los Angeles cogidos de la mano. A estas imágenes le precedieron otras tantas dándose besos o fumando juntos.

Nunca llegaron a confirmar que entre ellos hubiera realmente un romance, aunque sí se dejaron ver juntos en un evento organizado por Louis Vuitton el pasado verano de 2024, con motivo de los Juegos Olímpicos. Allí, Rosalía fue una de las anfitrionas y su pareja de entonces no faltó para apoyarla en la ocasión.

Rosalía y Jeremy Allen White disfrutando juntos en el evento "Prelude to the Olympics" celebrado esta noche en París. pic.twitter.com/QhiHMd2yHf — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 25, 2024

Pocas semanas después de este momento, la relación entre White y la española comenzó a enfriarse. En aquel entonces, los motivos que se asociaron a esta ruptura fue que la pareja se había dado cuenta de que no tenían mucho en común y que su comunicación no era la adecuada. «Empezaron a distanciarse en los últimos meses. Su decisión de romper fue mutua. No son amigos, pero no se guardan rencor», explicó una fuente cercana a la pareja a US Weekly.

Ilusionado con la actriz Molly Gordon, compañera en 'The Bear'

Tras su ruptura, ni Rosalía ni Jeremy Allen White han perdido el tiempo en el ámbito amoroso. Desde hace unos meses, a la Sant Esteve Sesrovires se la ha relacionado Emilio Sakraya, un actor y cantante alemán, conocido por series como 'Those About to Die' o 'Warrior Nun', con el que se le ha visto paseando por las calles de su Barcelona natal. Por su parte, el protagonista de 'The Bear' podría haber recuperado la ilusión con una compañera de la serie: la actriz Molly Gordon.

Ambos se conocieron en el set de rodaje de la ficción de Hulu, donde ella da vida al personaje de Claire Dunlap, interés amoroso del protagonista. Poco tiempo después, y sin haber confirmado aún su separación de la española, salieron a la luz unas fotografías en las que White y Gordon aparecían besándose, dejando entrever que entre ellos había algo más que un vínculo laboral.

La nueva ilusión de Jeremy Allen White podría ser la actriz Molly Gordon, compañera de 'The Bear' GTRES

Pocos son los detalles que se conocen por el momento de esta relación, aunque lo cierto es que algunos medios estadounidenses como Page Six confirman que se trata de un noviazgo bastante consolidado. «A White realmente le gusta Molly. Ella pasa tiempo en su casa. Salen a almorzar y parecen pasárselo muy bien. Son cariñosos, suelen tener conversaciones profundas y parecen tener curiosidad por conocerse mejor», contaban a este medio algunas fuentes cercanas, explicando que, a pesar de la distancia ─él vive en Los Angeles y ella, en Nueva York─, ambos tratan de pasar mucho tiempo juntos.