Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Jeremy Allen White desnuda el mito de Bruce Springsteen: «Hay una epidemia de soledad en el mundo»

El actor de 'The Bear' aprendió a tocar la guitarra y la armónica, a cantar y a hablar como The Boss para rendir cuentas con el pasado de «la conciencia de América» en 'Springsteen: Deliver me from nowhere'

'The Bear': Oxitocina, epidural y tu madre

Jeremy Allen White, como The Boss en 'Springsteen: Deliver me from nowhere'
Jeremy Allen White, como The Boss en 'Springsteen: Deliver me from nowhere'
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decía Bruce Springsteen en 'Sad Eyes' que los ojos tristes nunca mienten y, quizás por eso, para contar uno de los momentos más importantes de su vida, el de la grabación del álbum 'Nebraska' en los ochenta, el cantante confió a Jeremy Allen White ... la tarea de ser él mismo antes de convertirse en el icono que fue justo después con 'Born in the USA'. El actor de 'The Bear' tiene los ojos tan azules como tristes, además de una brutal capacidad para contar sin palabras lo que duele cargar con un alma rota, pero para arrancar toda la honestidad de los acordes de The Boss en 'Springsteen: Deliver me from nowhere' tuvo que ponerse lentillas. También aprendió a tocar la guitarra, a cantar, a romper su voz por algo más que las penas, que arrastra con el mismo estilo rockero que el cantante. «Todos conocemos la voz de Bruce hoy, o en los últimos diez o veinte años, pero era diferente en aquel momento. Springsteen es archiconocido, sabía que arriesgaba si lo imitaba, que no le haría justicia ni a él ni a su historia, así que intenté encontrar el equilibrio entre mi propio papel y el reflejo de Bruce durante ese periodo de tiempo», desvela White, que inauguró este martes en Madrid la gira promocional de la película dirigida por Scott Cooper, que se estrena en cines el 24 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app