Actualizado 15/07/2019 a las 22:59

Parecía que «Supervivientes: Última hora» ya había llegado a su fin. Más todavía después de que Lara Álvarez, presentadora del programa de Telecinco, se despidiera el pasado jueves de la Palapa de Honduras para cerrar la gala. Pero no ha sido así, y el formato volvió este lunes a las noches de Telecinco para informar a la audiencia sobre la actualidad de los cuatro finalistas del «reality».

«Hace tres meses, entraron aquí 18 concursantes. Hoy, solo quedan cuatro», comentó Álvarez, para iniciar el programa. «Todo está siendo más fácil ahora, porque el hecho de que los finalistas sepan que ya están a punto de volver a España les ayuda», agregó la presentadora. A ese respecto, apenas quedan unos pocos días para que esta edición de «Supervivientes» termine para siempre. En concreto, lo hará el jueves 18 de julio desde el plató de Mediaset.

Tal y como mostró «Supervivientes: Última hora», la convivencia entre los aspirantes está siendo de lo más tranquila en estos últimos días. El programa mostró a los concursantes charlando de manera distendida y recordando sus mejores momentos en los tres meses que han pasado en el «reality». Incluso hubo tiempo para que Omar Montes le contase a la audiencia que el flan con nata que ganó como premio en la gala del pasado jueves le había sentado mal al estómago. «Pero claro, estaba tan bueno que no lo podía dejar», relató el cantante.

Asimismo, el programa emitió una conversación de lo más disparatada entre Albert Álvarez y Mahi Masegosa, dos de los favoritos de la audiencia de «Supervivientes» y los dos nominados de la semana. Y es que después de tres meses viviendo juntos, a Mahi le entró una gran curiosidad por saber a qué se dedica su compañero más allá de Mediaset. «Eres saltador de pértiga... pero, ¿qué es la pértiga?», le preguntó al deportista. Albert, sorprendido, le explicó a su compañera su profesión, aunque con sus propias palabras. «¿Has visto a estos deportistas que van corriendo con un palo?», contestó. «¡Ah! O sea, que eso eres tú!», respondió Mahi.

La exconcursante de «Maestros de la costura», no obstante, seguía a lo suyo. «Ostras... pero esa gente salta muy alto. ¡Mucho! ¡Para abrirte la cabeza!». Albert asintió. «Yo salto como cinco metros y medio. Me puedo colar hasta en un tercero, con la ventana abierta». Mahi, por su parte, no ocultaba su asombro. «¡Anda! Pues yo me imaginaba que eso de la “pértiga” era como que saltabas con algo en la cabeza. Yo que sé...», comentó la joven finalista, siempre tan espontánea.