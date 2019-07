Actualizado 12/07/2019 a las 00:52

A finales de enero de 2017, Isabel Pantoja compareció en «El hormiguero» y lanzó más de una pulla contra Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de Telecinco. La respuesta del televisivo no se hizo esperar y fue de lo más contundente. «¿De dónde vengo yo? Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine», comentó en «Sálvame», con rotundidad.

Aquel día, el presentador aseguró que no quería «volver a ver» a la cantante. «Para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida», espetó. No ha sido así, más todavía con la llegada de la tonadillera a «Supervivientes», donde Vázquez se ha reencontrado con ella. Hasta ahora, solo había sido vía telefónica, aunque este jueves volvieron a verse las caras, cuando la «celebrity» llegó al plató de Telecinco para analizar su paso por el «reality» de Honduras.

La cantante se dio un baño de masas a su llegada a plató. Allí, se reencontró con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita, así como con su sobrina Anabel Pantoja y con toda su familia. Concesiones que, por otro lado, no se han permitido al resto de concursantes, a los que por cierto, tampoco les dejaron llegar a plató vestidos y maquillados para la ocasión, como sí sucedió con Pantoja. Al grito de «¡Isabel, Isabel!», la tonadillera se fundió en un abrazo con Vázquez, aparcando así todo resquicio de ira pasados. «¡Ya pasó, ya pasó!», dijo J.J, para dar la bienvenida a la cantante. «Os quiero a todos, muchas gracias», pronunció esta última, entre lágrimas.

Ante el televisivo, Pantoja confesó que no esperaba que la experiencia de «Supervivientes» fuese tan «dura». «Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi sobrina, que habían estado los tres... me dijeron absolutamente nada de que esto fuese a ser así. Sabía que tenía muchísimos miedos, pero ahora sé que me los he quitado de encima», confesó la cantante, que afirmó volver más fuerte y conociéndose más a sí misma.

El temor a su «pasado, que no es tan pasado»

Al respecto de sus «miedos», la tonadillera analizó su «principal» temor. «Mi pasado, que no es tan pasado», sentenció, al respecto de su pasado en prisión. Vocablo al que no se refirió directamente. «Sigues sin utilizar la palabra... ¿sabes que de lo que no se habla es lo que más duele?», observó Vázquez. Pantoja, no obstante, se mantuvo firme. «Prefiero no utilizar esa palabra, pero estoy hablando de ello y está totalmente enterrado».

Tras ello, pasó a hablar de la enfermedad que le ha hecho abandonar «Supervivientes» antes de tiempo. «Cuenta hasta donde quieras contar», refirió Vázquez, condescendiente. «Gracias a Dios y al doctor de la isla, hemos cogido a tiempo lo que tenía. Ya estoy en manos de un especialista. Estaba confundida. No sabía por qué me sacaban de la isla a falta de una semana, a punto de la final. Estoy con mucho dolor, porque yo pensaba llegar a la final. Lo prometí, pero no ha podido ser», mencionó. «¡Has llegado!», gritó su excompañera Dakota Tárraga, sentada a unos metros de ella.

«El doctor desaconsejó tu permanencia en la isla», comentó JJ. «Tenías que hacer cinco comidas al día y llevar una alimentación adecuada. No podíamos darte a ti un trato de favor», agregó el conductor de «Supervivientes». «Esta semana ha sido la más dura, porque quería llegar a la final. Pero estoy feliz, perfectamente y en manos del especialista. Tengo muchas ganas de hacer vida normal», replicó Pantoja, cuyo paso por «Supervivientes» fue elogiado por el presentador. «Has superado ampliamente las expectativas. Podrías haberte quedado en segundo plano, pero en ningún momento has rehuido ningún conflicto. Has ido a jugar y a participar. ¡Te gustan los charcos!».

Su paso por Honduras

Entretanto, Vázquez quiso indagar en los pormenores de la «convivencia». «¿Con quién te ha resultado más difícil vivir?». «Ha habido personas con las que no quiero nombrar porque no me apetece. Lo que pasa en la isla, se queda ahí», contestó Isabel, rotunda. Pero el presentador, como acostumbra a hacer, siguió sacando punta y mencionó directamente a Carlos Lozano, con el que ha vivido momentos de lo más polémicos. «Estoy convencido de que fuera os vais a entender a la perfección. Tenéis mucho más que ver de lo que pensáis».

Pantoja, no obstante, quiso referirse más directamente a la vida en Honduras en general. «La convivencia ha sido más bien mala. Yo lo veía casi todo mal». «Vas a echar de menos la isla... ¡ya verás!», bromeó el televisivo. «Yo espero que no. No voy ni como un fantasma. Ni como Casper. He tenido momentos muy malos y si hay a alguien a quien tengo que agradecer que haya aguantado es a Chelo y Dakota. También a Omar, pero no está aquí», contestó la tonadillera, que en opinión de Vázquez no se relacionó como hubiera debido con todos sus compañeros. «Tienes una visión equivocada. Te quería mucha más gente, pero te metiste en un bucle complicado de salir. Te refugiaste muy pronto en la desazón».

Al mismo tiempo, el conductor volvió a ensalzar el paso de la cantante por Honduras. «Llegando hasta donde has llegado, me parece muy positivo para ti que no hayas ganado». Eso sí, con un pero. «Creo que has hecho un concurso brutal, aunque deberías haber participado más en las pruebas. Tanto tú como Chelo García-Cortés». Pantoja, en ese instante, trató de justificarse. «La media de edad en este concurso es de menos de 40 años. Chelo tiene 67, yo 62. Quizá tendría que haber llegado a este concurso en 2011».

Vázquez, no obstante, no estuvo de acuerdo con sus argumentos. «No podemos refugiarnos en la edad. Hay muchísimas mujeres de 60 y 67 que tienen una forma física envidiable. Te lo digo yo, que las veo en el gimnasio». «Me parece muy bien... pero ¿han ido a Honduras? Porque Colate está vivo porque Dios quiere que esté vivo. Las pruebas son muy duras», respondió Pantoja, para cerrar así la que ha sido la entrevista en plató más larga de todas las que se han visto en esta edición de «Supervivientes».