Actualizado 08/05/2019 a las 11:40

En «Supervivientes», como viene siendo habitual, siempre empiezan las primeras desventuras de los náufragos: el hambre empieza a hacer meya en sus vacíos estómagos, el tiempo pasa cada día más lento, las fuerzas empiezan a agotarse y la libido viaja antes que el resto del cuerpo a España. Sin embargo, parece que en esta edición todavía Isabel Pantoja y Colate, entre otros, conservan algo de apetito sentimental y amoroso en los Cayos Cochinos.

Una pareja que ha mostrado los primeros síntomas de enamoramiento de forma clara ha sido la formada por Violeta y Fabio. Después del momento de penurias que compartieron juntos, con la cabeza de la tronista contra la pierna del italiano, mientras se apretaba con sus manos la cara en una pose propia de plegarias, ahora han ido un paso más allá y han profesado los primeros «te quiero» en aguas hondureñas.

Violeta apoyándose en la pierna de Fabio en «Supervivientes» - MEDIASET ESPAÑA

Pero si hay una relación por la que suspiran los espectadores del programa es la que puede surgir entre Isabel Pantoja y Colate. Aunque cada uno se encuentra en zonas diferentes de la playa, y separados por una valla de madera, entre los dos se han podido ver los primeros gestos de complicidad. Durante las galas, uno de los pocos momentos en los que no hay una barrera física entre los concursantes, se han visto abrazos, ánimos y palabras en los oídos entre ambos.

Pero los indicios van más allá desde el momento en el que Isabel Pantoja consiguió el apoyo del público para poder dormir durante una semana en una cama. Fue entonces cuando la artista le pidió a Jorge Javier Vázquez el poder compartir con un compañero su recompensa, a lo que el presentador le dijo que si, pero solo si este cohabitaba con ella en su parcela de playa. Ante esta respuesta, Pantoja se negó a compartir su colchón, ya que quién querría que se acurrucara a su lado se encontraba al otro lado de la verja. «¿Con Colate?» le preguntó el presentador desde Madrid, a lo que Pantoja contestó con un «no te equivocas».

Un colchón para ser compartido

Ante esta situación, el programa decidió abrir una consulta a través de la web de la cadena, preguntando si la gente quería que la tonadillera pudiera invitar a Colate a su lecho. El martes la consulta se resolvió, y el público votó de forma masiva (83%) para permitir que ambos pudieran retozar juntos, siempre y cuando el empresario esté de acuerdo.

Independientemente de que acepte o no, lo que parece claro es que la tonadillera le tiene dentro de su radar sentimental. De hecho, en «Supervivientes: Tierra de nadie», se pudieron ver unas imágenes en las que queda claro que la artista echa de menos tener un hombre a su lado. «Lo que nos falta es un buen tinte... un buen maromo», aseguraba Isabel Pantoja, pero señalaba la presencia de alguien en Honduras con quién tendría algo más que una bonita amistad. «Es que me gusta, y además lo sabe», decía sobre su Romeo. Sin embargo, en lo que parecía más reticente era en dar el paso en aguas caribeñas. «¿Aquí, en la isla? ¿Y con quién, si no tenemos ni un kit de pesca? No podemos enamorar ni a un tiburón», decía la tonadillera. Ante esto, Chelo García Cortés se sumaba a la conversación, afirmando que había «vetado a Colate», a lo que Isabel Pantoja replicaba que «no he vetado a Colate». A partir de ahora los Colate y la de Cantora podrán compartir colchón, aunque sea por unos días, y habrá que ver si lo hacen como los amigos que dicen que son o si empiezan una historia de amor entre cocos, palmeras y barracudas.