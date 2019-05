Actualizado 06/05/2019 a las 00:04

Este domingo se emitió en Telecinco el debate de «Supervivientes», dirigido por Jordi González. El presentador arrancó la gala anunciando que, con motivo del Día de la madre, a los supervivientes les deparaba una noche llena de sorpresas. Para calentar el asunto, Chabelita Pantoja advirtió que ella iba a felicitar a su madre de una forma muy especial.

González empezó el debate con tono serio, anunciando que Violeta había sido evacuada de la isla durante unas horas por motivos médicos. Lara Álvarez, por el contrario, reapareció en «Superviventes» tras haber pasado unos días indispuesta. Pero quien protagonizó la primera parte de la noche fue la extronista, que ya en la gala del jueves amagó con abandonar el reality. Violeta se marchó llorando de la palapa y tardó un rato en volver, diciendo que quería irse del programa porque «tengo miedo de lo que puedan estar diciendo sobre mí en redes». Además, la joven tendría un fuerte conflicto de sentimientos entre su novio Julen, en el exterior, y Fabio, dentro de la isla.

El presentador conectó en directo con Violeta para echarle una dura reprimenda. «¿Por qué no haces lo que dicen los médicos? No comes, no bebes agua...». «He bebido muchísimo», se defendió la concursante. «No es verdad», replicó Jordi, «¿qué has comido?». Violeta contestó que había comido «un poco de arroz blanco». En ese punto el presentador se enfadó realmente: «¿Tú das por supuesto que somos imbéciles? ¿No estarás forzando la situación para abandonar "Supervivientes" sin asumir la penalización? Si no, ¿por qué estás haciendo esto?».

La concursante se puso a la defensiva: «No sé por qué me estás preguntando esto así». González prosiguió con el rapapolvo: «Hay centenares de miles de personas a las que les encantaría estar en tu lugar. Tú, que has conseguido estar en "Supervivientes", pasas de esto: te niegas a beber las isotónicas, dices que no te gusta la comida...». Violeta negó que eso fuerse cierto: «No como porque tengo mucha angustia y me dan ganas de vomitar. No podía meterme nada en la boca. Quiero estar bien y volver».

Para sostener su tesis, el presentador le mostró a Violeta un vídeo con varias escenas de los últimos días. En el mismo aparece ella diciendo que no quiere comer y vomitando poco después y quejándose de mareos. Se ve al médico atenderle y decirle que no tiene fiebre, y si está enferma en porque ni come ni bebe. Al día siguiente, el médico vuelve y le anuncia que van a evacuarla de la isla para ponerle líquido «en un sitio en el que no puedas negarte». También aparecen en el vídeo sus compañeros de equipo, que coinciden en que Violeta no come excusándose en que no le gusta la comida.

Violeta se puso a llorar y a decir que no era cierto que estuviese haciéndolo a propósito para dejar «Supervivientes»: «Me has querido dejar fatal», acusó la concursante a González. El presentador obligó a Violeta a beberse una botella de agua ante la cámara «en señal de buena voluntad». «Ahora puedes demostrar que eso no es así», la retó González, «te dejó meditando si vas a cambiar de actitud. Decide si quieres concursar como el resto de tus compañeros o te quieres ir. En un rato vuelvo a hablar contigo».