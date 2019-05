Así se graba «Supervivientes», una producción colosal entre Honduras y Madrid

Actualizado 03/05/2019 a las 11:17

«Supervivientes 2019», crecido por el fichaje de Isabel Pantoja y la vuelta a los platós de Jorge Javier Vázquez, ha tenido un arranque salvaje, el mejor de su historia: más de 4,1 millones de espectadores (36,5% de cuota de pantalla) siguieron la primera gala en Telecinco, un liderazgo que se repitió en las entregas del domingo y el martes en Cuatro. Pero lo realmente «milagroso» de este veterano programa, según Alfredo Ereño, consejero delegado de la productora Bulldog TV, es realizar tres galas semanales en directo a caballo entre dos países separados por el Atlántico: Honduras y España.

«Es la producción más compleja de la televisión a nivel tecnológico, porque se hace con el equipo dividido entre Madrid y Cayos Cochinos y hay tres noches con unas cuatro horas de directo, un total de unas 200 horas», puntualiza Ereño. De hecho, solo Italia y España producen «Supervivientes», adaptación del formato internacional «Survivor», sin grabar previamente toda la edición.

La aventura de los famosos se desarrolla en el paraíso hondureño de Cayos Cochinos -donde también se han grabado las versiones italiana, mexicana e israelí- desde 2007. «Es un lugar ideal por la diferencia horaria, porque a la hora de las galas allí es de día y no hace falta iluminación adicional. También por logística. Tenemos cerca, en tierra firme, una ciudad (La Ceiba) con un hotel con calidad suficiente para albergar al equipo, de casi 200 personas, y un hospital para emergencias», cuenta Ereño. El archipiélago de los Cayos Cochinos, formado por trece islas, es una reserva natural, por lo que todas las construcciones del programa, como la Palapa, el plató hondureño de «Supervivientes», deben ser respetuosas con el medio ambiente. «No se pueden usar materiales que no sean biodegradables ni está permitida la caza de ciertas especies. Cuando nos vamos de allí no queda ni rastro», sostiene el productor.

Aunque los días de gala todo el equipo de Honduras, encabezado por Lara Álvarez, se desplaza a Cayo Menor, donde se ubica la Palapa, la sala de control, los equipos de transmisión vía satélite y un centro médico, su campamento base está en tierra firme. Desde el hotel dan forma y envían a Madrid las historias que graban cada día. «Por turnos, varios equipos formados por un cámara, un redactor y un encargado de sonido viajan a las playas donde viven los famosos para registrar su día a día. Son su único contacto con la civilización, además del médico. Trabajan de pie, bajo el sol, con los mosquitos...», explica Ereño. Todos los días, los equipos de uno y otro lado del Atlántico mantienen una reunión de coordinación donde deciden el material que formará parte de cada entrega.

Días frenéticos de gala

La escaleta (o guion) de las galas, siempre con un ojo puesto en el pronóstico del tiempo, se prepara un día antes junto al equipo de Madrid con el objetivo de que los desplazados a Honduras puedan ensayar los juegos y movimientos de cámara antes del directo. En el estreno, para los saltos en helicóptero, prueban antes la coreografía de los aparatos y la altura a la que deben estar situados para que el arranque del reality sea completamente seguro. «Hacemos una videoconferencia para conocer los contenidos que debemos abordar, los tiempos que necesitan para moverse de una localización a otra...», puntualiza Ereño.

En noches de directo, como ayer, también la redacción de «Supervivientes» en Madrid vive una actividad frenética. «Unas cuarenta personas se encargan de coordinar la escaleta y citar a los invitados. Unos realizan la gala de los jueves y el “Tierra de nadie”, y otros producen la “Conexión Honduras” del domingo. A media tarde llegan los invitados y se repasa la escaleta con el equipo. A las 20.00 horas, el presentador correspondiente (Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera o Jordi González) revisa todos los contenidos», concluye el máximo responsable de Bulldog TV. Así, todo está listo para que a las 22.00 horas se enciendan las luces y siga la aventura.