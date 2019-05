Actualizado 06/05/2019 a las 11:49

El día de la madre se celebró por todo lo alto en Supervivientes 2019. Las mamás de la isla, con Isabel Pantoja a la cabeza, recibieron como obsequio unas emotivas palabras por parte de sus hijos. En el caso de la tonadillera, fue su hija Chabelita la encargada de emocionar a Pantoja con sus frases más sinceras: «Gracias por todo lo que me has dado». También Kiko Rivera quiso felicitar a la progenitora: «Eres una superviviente como la copa de un pino. Sigue con fuerza, que te queremos, estoy orgulloso de ti». Pantoja, sorprendida y emocionada, afirmó no recordar que ayer era primer domingo de mayo: «No sabía que era el día de la madre. Quiero felicitar a mi madre, te amo, gracias por darme la vida», dijo al borde del llanto. «Tener hijos es lo más maravilloso que Dios puede darle a una mujer».

No fue la única en recibir sorpresas. Mónica Hoyos recibió un pergamino en el que había un mensaje de su hija: «Quiero que sepas que te amo, eres la más grande y la única en quien confío. Mi pilar fundamental y mi ejemplo a seguir», dijo la también hija de Carlos Lozano. Toñi y Encarna Salazar, integrantes de Azúcar Moreno, pudieron escuchar también un mensaje de sus familiares. Las cantantes celebraban precisamente anoche el 29º aniversario de su participación en Eurovisión con «Amante Bandido». «Se lo debemos todo a Eurovisión, ¡viva!», dijeron las artistas.

Las integrantes de «Azúcar Moreno» -

Tras entonar dos conocidas canciones a petición de Jordi González, las integrantes del dúo flamenco obtuvieron una recompensa en forma de un audio por parte de sus hijos y nietos.

El debate de anoche en Supervivientes 2019 lo marcó el deseo de Violeta de abandonar la isla. «¿Por qué no haces lo que dicen los médicos? No comes, no bebes agua...», dijo Jordi González a la tronista. «He bebido muchísimo», se defendió la concursante. «No es verdad», replicó Jordi, «¿qué has comido?». Violeta contestó que había comido «un poco de arroz blanco». En ese punto el presentador se enfadó realmente: «¿Tú das por supuesto que somos imbéciles? ¿No estarás forzando la situación para abandonar "Supervivientes" sin asumir la penalización? Si no, ¿por qué estás haciendo esto?». «Hay centenares de miles de personas a las que les encantaría estar en tu lugar. Tú, que has conseguido estar en "Supervivientes", pasas de esto: te niegas a beber las isotónicas, dices que no te gusta la comida...». Violeta negó la mayor: «No como porque tengo mucha angustia y me dan ganas de vomitar. No podía meterme nada en la boca. Quiero estar bien y volver», aseguró la concursante.