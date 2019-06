Actualizado 17/06/2019 a las 08:24

La última edición de «Supervivientes» reina en la programación de Telecinco gracias, entre otras cosas, a la participación estelar de Isabel Pantoja. La tonadillera, que ya ha amagado en varias ocasiones con abandonar el concurso, vivió la semana pasada una crisis de ansiedad que el programa emitió durante su gala del jueves y tras la que Pantoja tuvo que explicar lo ocurrido. Durante una charla con Jorge Javier Vázquez, presentador de «Supervivientes 2019», Pantoja admitió que la isla de Honduras en la que pasa los días le recuerda a la cárcel. No pronunció la artista las palabras «cárcel», «prisión» ni otros sinónimos. Refiriéndose a «ese lugar», Pantoja dio a entender que la privación de libertad que vive en Honduras le ha hecho revivir los momentos más trágicos de su vida.

Durante la gran crisis de ansiedad vivida en la isla y en la que Isabel Pantoja se apoyó en uno de sus grandes amigos en esta aventura, Omar Montes, las cámaras del programa no dudaron en retratar los peores momentos de la cantante. Visiblemente afectada, Pantoja recordaba a su familia y afirmaba que no aguantaba más el encierro. Esperando ser evacuada, Pantoja afirmó ante Montes que «cuando me dé algo se darán cuenta de lo que han hecho», en referencia a la organización del concurso que, consciente de su estado, no hacía nada para terminar con la agonía.

Estrés postraumático

Durante su ataque de ansiedad, Isabel Pantoja se percató de que las cámaras de «Supervivientes 2019» retrataban al detalle todo cuanto acontecía. «¿Pero stás grabando todo esto? ¿De verdad lo estás grabando todo?», llegó a exclamar Pantoja molesta. «Ya que estáis grabando, ¿queréis que hable? ¿Hablo lo que quiera en este momento?», dijo la tonadillera a uno de los cámaras.

La crisis de ansiedad de Isabel Pantoja fue, a todas luces, uno de los grandes temas de la semana para «Supervivientes 2019», que en los últimos días ha analizado hasta el extremo la situación de la tonadillera y los motivos de su estado psicológico. «Sálvame», de hecho, llegó a entrevistar a un profesional para explicar qué debería hacer Isabel Pantoja para recuperarse del «estrés postraumático» que vive tras su paso por prisión.