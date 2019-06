Actualizado 14/06/2019 a las 01:51

Velada de lo más aciaga para Dakota Tárraga en «Supervivientes». De un plumazo, la concursante alicantina perdió a sus dos principales apoyos en la isla: Mahi Masegosa y Oto Vans. Lo hizo en una noche en la que terminó nominada, y después de que el programa cambiase su mecánica y decidiera enviar a dos aspirantes al Palafito, en lugar de uno, como viene siendo habitual. O mejor dicho, al barco varado, la nueva localización del programa y donde quedarán los participantes aislados a partir de ahora.

En ese sentido, Mahi se convirtió en la aspirante menos votada de entre los tres nominados que quedaban en el «reality» presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, después de que Colate se hubiera salvado el martes en «Tierra de nadie». La exparticipante de «Maestros de la costura» no logró superar en votos a Fabio Colloricchio y Mónica Hoyos, por lo que acabó en el Palafito... a pesar de que la gran mayoría de encuestas apostaban porque se quedaría en Honduras. «Muchas gracias por todo», les dijo a sus compañeros, antes de dedicarle unas palabras especiales a Dakota. «Te quiero mucho».

A la ex de «Hermano Mayor», sin embargo, todavía le quedaba su otro gran sustento en Cayos Cochinos: el «influencer» Oto Vans. Pero entonces, «Supervivientes» volvió a abrir sus líneas para dar inicio a la que fue la gran novedad de la noche: la expulsión de un segundo concursante por medio del televoto de la audiencia. Entretanto, la copresentadora Lara Álvarez anunció la posibilidad de que uno de ellos se librase de la quema, que sería el ganador de la clásica prueba de apnea, para la que los concursantes se sumergieron en el agua. Omar Montes fue el vencedor y por tanto, se salvó de la expulsión y se convirtió en el líder del grupo para la próxima semana. «Se lo dedico a mi tío Rodolfo, que me dijo que o ganaba esta prueba o me moría, pero que no saliese del agua», espetó el cantante, orgulloso.

Noche nefasta para Dakota

Con los aspirantes de vuelta a la Palapa, las líneas para salvar a los participantes se cerraron. Entonces, Vázquez asestó el segundo gran golpe de la velada a Dakota. Uno a uno, fue anunciando los nombres de los concursantes salvados, hasta que solo quedaron Mónica, Oto y Violeta, que no estuvo en la totalidad de la gala al encontrarse indispuestas. Fue entonces cuando el presentador anunció que Oto se convertiría en el segundo expulsado de la velada, pese al gran número de seguidores con los que cuenta el «youtuber» en las redes sociales.

En ese instante, Dakota rompió a llorar. «¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dos personas con las que yo estoy aquí de puta madre se tienen que ir? Es que me han quitado a todos», sentenció, totalmente superada. El presentador trató de calmar sus ánimos. «Entiendo perfectamente tu dolor, pero mira qué pocos vais quedando. Es para sentirse muy orgullosos de seguir ahí». La joven, no obstante, seguía sin comprender. «Es que no lo entiendo», sentenció, mientras sus compañeros trataban, sin éxito, de subirla el ánimo.

En plató, Carlos Lozano, expulsado de la semana pasada, hacía su entrada triunfal: en taparrabos y con un pañuelo anudado en la cabeza, con un aspecto que confirmaba que el televisivo es hoy en día una caricatura del exitoso presentador que fue a principios de siglo. A Honduras, por su parte, viajaron Chabelita y Mari Ángeles, la madre de Omar, que acudieron a visitar a su madre y su hijo respectivamente. Por teléfono, Pantoja también pudo charlar con su otro hijo, Kiko Rivera, con el que habló del «ataque de ansiedad» que la tonadillera sufrió el miércoles en Honduras... en una conversación en la que aludió, indirectamente, al tiempo que pasó en la cárcel. «A veces, me siento como en aquel sitio en el que yo no elegí estar».

Nominaciones... y expulsión

A continuación, llegó el turno de nominaciones en la Palapa. Dakota, Violeta y Mónica fueron los nominados del grupo, mientras que Fabio fue puesto en la palestra por Omar. «Lo siento porque es mi hermano, pero no puedo nominar a otro», afirmó el cantante.

Sin apenas tiempo para más, llegó el momento de que Vázquez anunciase el concursante que sería expulsado definitivamente del formato. Ese no fue otro que Oto Vans, que marchó de vuelta a España y dejó a Mahi y Chelo en el barco varado.