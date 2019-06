Actualizado 14/06/2019 a las 10:44

El camino de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019 no está siendo precisamente agradable. La tonadillera, que en su paso por el concurso ha hecho varios amagos de abandono, vivió en los últimos días una fuerte crisis de ansiedad que ha terminado por minar sus fuerzas. Amenazando de nuevo con dejar el programa, Pantoja aseguró que está al límite de sus fuerzas y que el concurso le recuerda a otro lugar, la prisión, en el que también estuvo privada de libertad. «Pensaba que mi mente estaba bien, pero el estar en una isla me recuerda, día a día, que no tengo el mando de mi vida nuevamente. Durante el día lo voy sobrellevando lo mejor que puedo, pero cuando llega la noche me dan ganas de salir y no puedo. Estoy rodeada de mar por todas partes», lamentó la cantante.

«Este lugar me recuerda donde estuve», dijo Isabel Pantoja en clara alusión a la cárcel. «Yo he elegido venir y estoy feliz, pero llevo tres semanas aquí metida y me recuerda muchísimo al lugar en que yo no elegí estar y en el que perdí la libertad», prosiguió. La concursante, que echa de menos a su familia, afirma no parar de pensar en sus hijos y, por ello, recuerda sus días en prisión. «Aunque esto sea un lugar paradisíaco, al final es lo mismo. He perdido mi libertad. Va a ser mi octava semana y lo estoy pasando mal», confesó Pantoja a Jorge Javier Vázquez durante una conexión en directo.

Pese a todo, la cantante quiso aclarar al presentador de Supervivientes 2019 que, de momento, no piensa abandonar el concurso. «Quiero demostrarme a mí misma que sí puedo. No quiero defraudarme», dijo. «No quiero defraudarme», zanjó.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, agradeció a Isabel Pantoja su confesión en directo. «Creo que la audiencia de Supervivientes al fin ha entendido tus tentativas de abandono. La explicación psicológica es muy comprensible y ha sido de gran generosidad por tu parte», dijo el periodista. Al tiempo, Vázquez quiso preguntar a la tonadillera porque durante la conversación había evitado nombrar la palabra «prisión». «No me gusta», dijo Pantoja. «¿A solas te lo has nombrado?», insistió el presentador. «No», reconoció la artista entre lágrimas.