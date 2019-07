Actualizado 19/07/2019 a las 16:25

Después de varios meses de tira y afloja, pasando hambre y discutiendo hasta con los peces, Supervivientes eligió a su ganador, Omar Montes, un concursante que no fue nominado en todo el reality de Mediaset.

Además de ganar pruebas, el ganador de Supervivientes se reconcilió con la «tita», Isabel Pantoja, la madre de su exnovia Chabelita. Quién iba a decirle al cantante, que ya participó con polémicas incluidas en GH VIP, que iba a acercar posturas con su exsuegra, a la que cuidó, aguantó y llevó en volandas en Honduras durante todo el concurso.

Antes de que Jorge Javier Vázquez anunciara el ganador de Supervivientes, con Omar superando a un Albert Álvarez que se quedó a las puertas de llevarse el maletín a casa, la tonadillera pidió a la audiencia que votara al concursante, algo impensable cuando comenzó el reality de Telecinco, momento en el que Isabel Pantoja no solo marcó distancias con Montes, sino que le dejó las cosas claras, como suele hacer. «Te pido, por favor, que no nombres a mi hija», le exigió la cantante nada más pisar la isla hondureña, antes de soltar una de la sperlas de la edición: «¿Tú quién eres? ¿Daddy Yankee... o Juan Magán? Que no te va mal desde que estuviste con mi hija, que tú eras el guardaespaldas de mi hijo, nada más». Zas.

Sin embargo, el iluminati terminó camelando a la tonadillera, que no ha podido resistirse a la humildad y los encantos que ya sedujeron a su hija. Nada más conocer al ganador de Supervivientes, Isabel Pantoja se abalanzó sobre Omar y le plantó varios besos en la boca, mientras el madrileño se quedaba perplejo.