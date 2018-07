Sofía Suescun deja plantada a María Patiño en directo

Actualizado 23/07/2018 a las 19:28

Sofía Suescun –ganadora de «Supervivientes 2018»– sigue dando de qué hablar en Telecinco. El pasado sábado 21 de julio, la también ganadora de «Gran hermano 16», acudió a «Sábado deluxe» para someterse al ya mítico polígrafo de Conchita. Entre otros candentes temas, el «polideluxe» sirvió para arrojar luz sobre su retomada relación con Alejandro Albalá y su supuesta infidelidad con un jugador de la selección española de fútbol.

Es por ello que durante la emisión de «Socialité» –el programa presentado por María Patiño durante el mediodía de sábados y domingos–, el programa conectó en directo con Suescun, quien se encontraba en los pasillos de Telecinco tras la preparación del polígrafo. La conductora gallega entrevistó a la joven a colación del fortuito encuentro entre Albalá y su expareja Chabelita.

Sin embargo, tras diez minutos de entrevista, una apática y apresurada Sofía Suescun –mientras miraba el móvil– se marchó bajo la excusa de que era «cuestión de tiempo». «Tengo mogollón de prisa, la verdad. Me van a echar la bronca y siempre estoy de bronca en bronca». Patiño no dudó en reprender –en tono irónico– a la entrevistada por su marcha: «Normalmente los tiempos los marca la presentadora, pero esta vez los marca Sofía Suescun». «Te garantizo que esta noche aprovecharé lo que no me dejas aprovechar ahora», le recriminó la también presentadora de «Sábado Deluxe» durante verano.

Durante la fugaz entrevista, Patiño confesó estar poniéndose «un poco nerviosa» ante la repetida tardanza de Suescun en responder a las preguntas de la periodista mientras miraba la pantalla del teléfono. «¿Estás mirando el móvil? ¿Te están dando indicaciones de lo que me tienes que contestar?», le preguntó la presentadora. La ahora colaboradora de «Mujeres y hombres y viceversa» fue tajante: «No me están dando indicaciones. Ya sabes que yo siempre digo y hago lo que siento en el momento. No hago casi ni a mi madre».