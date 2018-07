«Sálvame» Los tres futbolistas que han caído en las redes de Sofía Suescun Su vida sentimental se ha convertido en uno de los temas favoritos del público

ABC

Hace poco más de un mes que Sofía Suescun se alzaba como ganadora de «Supervivientes». A sus 22 años, la joven se ha convertido en el nuevo diamante de ese subgénero del Corazón que es Telecinco.

A la joven la descubrían en 2016, cuando se llevaba el preciado maletín del ganador de «Gran Hermano». Sofía es la única que ha conseguido ganar ambos concursos, una carrera televisiva meteórica gracias a la que ha ganado una fortuna. A esto hay que sumarle su tiempo como tronista en «Mujeres y hombres y viceversa» y sus contratos con firmas de todo tipo.

Sofía presume de ser atrevida, sincera, seductora y directa y ya hay quien la ve como la nueva Belén Esteban ya que Suescun hace gala de las mismas virtudes que la ex de Jesulín de Ubrique, sabe mirar a cámara y dar los cortes perfectos. Además, su vida sentimental se ha convertido en uno de los temas favoritos del público.

Embarazo

Esta semana los colaboradores de «Sálvame» anunciaban que la joven mantenía una relación amorosa con tres futbolistas de talla mundial. Y es que este lunes Hugo Paz, el ex de Sofía Suescun visitó el plató del programa del Corazón por excelencia para hablar sobre el posible embarazo de la televisiva: «En el caso de que estuviera embarazada no tendría el bebé porque ella no quiere que su hijo se apellide Albalá, ella busca que se apellide por ejemplo, Ronaldo», en relación con el supuesto romance de Sofía con Alejandro Albalá. Una información que ya auguró Rafa Mora el pasado fin de semana en «Sábado Deluxe».

Su expareja afirmó que había tres futbolistas con los que Sofía Suescun mantendría una relación: «Hay otros futbolistas más aparte del que juega en la selección española. Otro es uruguayo y el otro es argentino. No sé si está con todos ellos a la vez, pero sé que se escribe con ellos. Con el de la selección lleva más tiempo quedando, y si pudiera tendría un hijo con él mañana mismo». Hay que recordar que no es la primera vez que el ex tronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» y novio de Sofía asegura que su madre, Maite Galdeano, quiere que su hija se codee de futbolistas, actores y famosos en general.

Futbolistas

Esta tarde en el plató de «Sálvame» han desvelado los tres nombres de los futbolistas que supuestamente han mantenido una relación sentimental con Suescun. Los colaboradores confirmaron lo que ya habían dicho en «Cazamariposas»: Edison Cavani. «Él lo ha dicho. Se puso en contacto con Sofía a través de Instagram y ella va presumiendo de que tiene una relación a través de esta red social», dijo Paz Padilla.

El segundo de los tres «pretendientes» es un futbolista del Real Madrid y de la selección española. «Es alto, mide más de metro ochenta», comentó Kiko Hernández. «Sé que comieron un par de veces, pero creo que no ha pasado nada más», añadió Hugo, el ex de Sofía. Todo apunta a que podría ser Marco Asensio. Pero también hay otro jugador del Atlético de Madrid. Es el más bajito de los tres pretendientes y lleva ya tres años en el club. «Le invitó a discoteca muy conocida de Madrid. De hecho, fue solamente a ver a Sofía. Pero finalmente se ponen en contacto a través de Instagram», contó Rafa Mora. ¿Quiénes serán?