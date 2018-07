Tremenda bronca entre Sofía Suescun y Albalá: a gritos en los pasillos de Telecinco

Actualizado 18/07/2018 a las 17:32

La televisiva Sofía Suescun, ganadora de «Gran Hermano 16» y de la última edición de «Supervivientes», ha protagonizado un desafortunado incidente en los estudios de Mediaset. Suescun tuvo una fuerte discusión con su pareja, el exmarido de 'Chabelita' Pantoja Alejandro Albalá.

Así lo contó este miércoles «El programa del verano», el espacio que conduce Joaquín Prat en Telecinco en ausencia de Ana Rosa Quintana. En la edición del martes, el colaborador Antonio Rossi había hablado de la intención de Pantoja de reconciliarse con Albalá, tras su ruptura con el también «Superviviente» Alberto Isla. Su testimonio cayó como una losa sobre Albalá y Suescun, que están tratando de reconducir su relación tras varios meses complicados.

Después de «El programa del verano» y de «Mujeres y hombres y viceversa», ambos espacios de Mediaset y en los que colaboraron, la joven y su novio tuvieron una fuerte discusión en mitad de los estudios de Mediaset. «Cada uno se fue por su lado después de la discusión, que podría suponer la enésima ruptura de la pareja», contaron en «El programa del verano», antes de dar paso a las imágenes de ambos discutiendo y «dando voces» en Mediaset.

La hija de Isabel Pantoja, el origen de todo

Como aseguraron en el programa, las declaraciones de Rossi derivaron en que Suescun quisiera renunciar a sus vacaciones en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María con Albalá, pues allí es donde actualmente se encuentra la hija de Isabel Pantoja. «Eso es lo que quieres, pero me lo dices desde el punto uno. Te quieres quedar en Madrid», le reprendía Albalá, «decepcionado», «muy alterado» y que, como se mostró en el vídeo, incluso agarró del brazo a Suescun cuando esta intentó abandonar la escena.

«Lo que quieres es lo otro, televisión y no te importa nada más. Quieres buscar cualquier excusa para quedarte en Madrid y no decirme la verdad. Dime: “Prefiero quedarme en Madrid”, así me dices la verdad y no te inventas la excusa esa», seguía recriminando el joven. «¡Que yo no me quiero quedar en Madrid!», se defendía Suescun.

La conversación fue ganando tono por momentos. «¡Eso es lo que me quieres a mí! ¡Una p*** mierda! Lo único que quieres es televisión y morbo!», proseguía Albalá, antes de girarse y dejar a Suescun «con la palabra en la boca». La discusión, que había arrancado en el plató de «Mujeres y hombres y viceversa», prosiguió así «hasta las tres de la tarde». «El que parece más indignado es Alejandro», opinó Joaquín Prat. Desde el programa escucharon perfectamente todo lo que allí se vivió, pues, como comentaron «la redacción de “El programa del verano”» se encuentra «al lado» del pasillo en que aconteció todo.