La serie que desentraña las claves del caso de Alcàsser casi treinta años después

El pasado 13 de noviembre se cumplieron veintiséis años de uno de los crímenes más repulsivos en la historia reciente de España. Era un viernes del año 1992 cuando Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, de catorce y quince años, decidieron hacer autoestop para llegar desde su Alcàsser natal hasta una discoteca en la vecina localidad de Picasent. Nunca más se volvió a ver con vida a las tres jóvenes, cuyos cadáveres fueron hallados más de dos meses después con signos de haber sufrido una brutal violencia.

Netflix contiene en su catálogo una serie documental de cinco episodios que incluye «nuevas entrevistas y una revisión actualizada de las pruebas arrojan luz sobre los asesinatos de tres jóvenes de Alcàsser en 1992 y la conmoción que supuso para España». El documental está dirigido por Elías León Siminiani, director también de «El caso Asunta», y producido por Ramón Campos, de Bambú Producciones.

El triple crimen de Alcàsser es recordado, además de por la brutalidad y la crueldad de los asesinos, por el impacto mediático y televisivo que supuso. Ya desde el momento en que se supo de la desaparición de las niñas el municipio valenciano se convirtió en un plató de televisión con conexiones en directo, programas especiales y entrevistas a vecinos, amigos y familiares de las víctimas. Durante los dos meses que tardaron en encontrarse los cuerpos, España entera estuvo en vilo colgada del televisor a la espera de novedades sobre el caso.

Pese al esfuerzo policial y a la colaboración ciudadana, los primeros indicios para acabar dando con los cadáveres se encontraron por casualidad. El 27 de enero de 1993, un apicultor de 69 años alertó a la policía de que se había encontrado con un brazo humano cerca de sus panales. Allí se encontró una fosa de grandes dimensiones en la que encontraron los tres cuerpos maniatados y envueltos en una alfombra. Dos de ellos tenían la cabeza separada del cuerpo.

Las cámaras acudieron de nuevo en masa a la zona para surtir a las televisiones de imágenes frescas sobre la tragedia. Uno de los programas más polémicos fue el «Tú a tú» presentado por Nieves Herrero en Antena 3, que llegó a improvisar un plató en Alcàsser el mismo día en que aparecieron los cuerpos. En 2013, en una entrevista a ABC la presentadora hacía autocrítica sobre lo ocurrido aquellos días: «Ese programa fue un error de pies a cabeza. Mi conclusión principal es que no se puede ir al lugar donde se ha producido una tragedia y convertir un magazine en un programa monográfico. Hay que tomar cierta distancia; si no, no puedes ser objetivo. (…) Al cuarto de hora me di cuenta de que no se podía hacer un programa con todo el pueblo allí. Cada vez que íbamos a publicidad pedía paso a Madrid y les pedía que metieran un documental. Nadie me hizo caso. Yo no podía ni respirar por la conmoción».

Anglés y Ricart

Cerca del lugar de donde hallaron los cadáveres la Policía encontró un volante médico con el nombre de Enrique Anglés, el hermano de un delincuente conocido en la zona. Los agentes se presentan en su domicilio pero el sospechoso ya no está allí. En ese momento empezó una persecución sin cuartel que todavía no ha dado sus frutos, pues Antonio Anglés sigue en paradero desconocido, aunque se sospecha que pudo haber muerto ahogado en el Atlántico, pues su rastro se perdió a bordo de una embarcación neumática cerca de Dublín.

El único que pagó por el triple crimen fue Miguel Ricart, amigo de Anglés, que se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil, en principio solo como testigo para informar de dónde podía estar el sospechoso. No obstante, a lo largo del interrogatorio Ricart fue cediendo y acabó reconociendo que colaboró en el rapto y que estuvo presente en el lugar del crimen, aunque negó haber torturado, violado o asesinado a las tres adolescentes. El joven fue condenado a 170 años de cárcel, pero solamente cumplió veintiuno debido a la aplicación de la Doctrina Parot.

Miguel Ricart,tras salir de la prisión ciudadrealeña de Herrera de La Mancha -M. Cieza

Desde 2013 Ricart se mantiene en el anonimato, aunque varios medios se han puesto en contacto con él e incluso ha sido entrevistado. Apenas unas horas después de que Ricart fuese liberado, el 29 de noviembre, el programa «Espejo Público» de Antena 3 anunció que había entrevistado a Ricart y que emitiría la conversación el lunes 1 de diciembre. No obstante, la indignación popular y los llamamientos al boicot a la cadena obligaron a Antena 3 a renunciar a emitir la entrevista.

La serie documental pretende narrar nuevamente el caso con «todos los protagonistas para desentrañar por fin lo sucedido aquel oscuro noviembre de 1992 en Alcàsser y se dará a todos la oportunidad de reflejar fielmente su verdad». El documental, que cuenta con el beneplácito de las tres familias de las víctimas, le llevó al equipo año y medio de trabajo que se tradujo en más de doscientas horas de entrevistas a sesenta personas.