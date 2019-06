Las series más esperadas de junio

Actualizado 03/06/2019 a las 01:20

Aquellos que hayan planeado dejar de lado las series tras el final de «Juego de tronos» y «The Big Bang Theory» tienen más de cuarenta motivos para no hacerlo. Junio llega con un buen puñado de estrenos pero, sobre todo, con nuevas temporadas de series tan premiadas (y esperadas) como «El cuento de la criada», «Big Little Lies» y «Black Mirro» y «Line of Duty». Para los amantes de la ficción con sello español, Telecinco estrenará muy pronto «Señoras del hampa», Movistar+ se adentrará en el misterio de «Hierro» y «Paquita Salas» buscará nuevos actores en Netflix. Este menú veraniego puede albergar sorpresas, en función de los ases que las grandes cadenas se guarden en la manga.

Día 3. Los supervivientes del apocalipsis zombi de «Fear the Walking Dead» llegan a AMC para tratar de reconstruir su mundo. En clave documental, HBO estrena «Axios» y Amazon «Chasing Happiness», el documental de los Jonas Brothers.

Día 4. Para los paladares más exquisitos, XTRM estrena el policiaco «Rogue», con Thandie Newton, y Filmin la británica «La víctima».

Día 5. Tras la interactiva «Bandersnatch», la futurista «Black Mirror» vuelve a Netflix con tres nuevos episodios, uno de ellos con Miley Cyrus. Otro estreno aterrador es «NOS4A2» (AMC), que sigue a Charlie Manx (Zachary Quinto), que se alimenta de las almas de los niños. «Doom Patrol» (HBO) reescribe la historia de este grupo de superhéroes de DC.

Día 6. «Bendita sea la lucha» es la única pista que da HBO de la tercera temporada de «El cuento de la criada», protagonizada por Elisabeth Moss.

Día 7. Movistar+ estrena «Hierro», un drama policiaco protagonizado por Candela Peña y Darío Grandinetti grabado en la isla canaria que le da nombre. Ese mismo día, Fox trae de vuelta a los «Agentes de S.H.I.E.L.D» y Netflix ofrece la tercera temporada de «Sucesor designado» y la debutante «Historias de San Francisco».

Día 9. Calle 13 estrena «Cassandre», la historia de una policía brillante.

Día 10. Meryl Streep se incorpora al elenco de lujo de «Big Little Lies», que regresa a HBO para descubrir las secuelas que deja en las vidas y relaciones de un grupo de amigas la desaparición de su maltratador. La plataforma ofrece también nuevas temporadas de «El jardín del bronce» y «Claws». Y «Elementary» vuelve con su última entrega a Calle 13.

Día 12. «Pose», firmada por Ryan Murphy, vuelve con nuevos capítulos donde los protagonistas comienzan a integrarse en la cultura pop. En Netflix, Martin Scorsese rememora la gira de Bob Dylan Rolling Thunder Revue.

Día 13. Segunda temporada de «Krypton», otra de superhéroes. En HBO.

Día 14. Patricia Arquette es una madre obsesionada con cuidar a su hija en «The Act», de Starzplay (Vodafone y Orange). En Netflix, se estrena la serie documental «El caso Alcàsser» y la tercera y última entrega de «Jessica Jones». Amazon estrena «Too Old to Die Young», del director danés Nicolas Winding Refn.

Día 15. HBO trae «Los Espookys», cocreada por dos españoles y con partes en nuestro idioma, y la criminal «Jett».

Día 17. HBO estrena «Euphoria», liderada por Zendaya, que sigue a un grupo de adolescentes. La misma plataforma ofrece «Grand Hotel», adaptación de la española casi homónima. Movistar+ apuesta por «City on a Hill», un drama criminal protagonizado por Kevin Bacon y producido por Ben Affleck y Matt Damon. «The Rook», en Starzplay, apunta el toque sobrenatural al día.

Día 18. Filmin estrena la británica «Chimerica» y Fox (bajo demanda) la nueva entrega de «Deep State».

Día 20. Vuelve la policiaca «Line of Duty», una de las genialidades de Jed Mercurio, a Movistar+ con su quinta entrega. Llegan también los médicos de «New Amsterdam» (Amazon) y los abogados de «Janet King» (Sundance) y «Toda la verdad» (TNT).

Día 21. La serie alemana y posapocalíptica «Dark» llega a Netflix con una segunda entrega.

Día 22. Fox vuelve a emitir «Sin Chan», la mítica serie de animación japonesa.

Día 27. Un día después del estreno de «Cardinal 3» en Calle 13, Movistar+ ofrece la segunda temporada del thriller «Bajo la superficie», de los creadores de «Borgen».

Día 28. Con Terelu Campos y Ana Allen como fichajes, «Paquita Salas» regresa con un nuevo curso y una cabecera cantada por Isabel Pantoja.