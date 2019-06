Actualizado 04/06/2019 a las 09:30

Se acercó a ella para hacerse una foto pero, en realidad, quería obtener beneficio económico de su posado casual. Félix Ramos, detenido por un delito de estafa al intentar vender títulos y medallas de la Guardia Civil, recopilaba fotografías con rostros conocidos del mundo del espectáculo y la televisión para convertirles, después, en objeto de su estafa. En su carrera delictiva, el presunto delincuente habría estafado incluso 20.000 euros a Carmen Lomana, a quien afirmó invitar a un viaje que, después, cargó en la tarjeta bancaria de la empresaria.

Para acercarse a Lomana, Félix Ramos aseguró que era colaborador habitual de «Espejo Público» y hombre de confianza de su presentadora, Susanna Griso, con quien incluso tiene una fotografía. La periodista, no obstante, aprovechó su espacio en el programa de Antena 3 para negar toda relación con el presunto estafador. «No recuerdo todas las personas que me piden hacerse una foto, pero recuerdo que este hombre empujó para hacérsela», recordó la presentadora.

La periodista, además, quiso aprovechar para incidir en las noticias falsas que abundan sobre su figura, como las que aseguran que se siente «superior» por ser catalana. «He desmentido tres veces estas afirmaciones. Me consta que hay robots sacando miles de tuits con esta noticia falsa». El periodista David Alandete aseguró al respecto que se trata de una estrategia de desprestigo contra la periodista. «Son campañas muy difíciles de identificar, pero el Gobierno debería hacer más para distinguir qué es un medio de comunicación y qué no», con el fin de evitar este tipo de bulos. «También me atribuyen falsas cremas, campañas comerciales que no he hecho...» relató la periodista. «Lo más importante para frentar esto es contar a la audiencia que esto es mentira. No podemos ignorar este tipo de ataques», concluyó Alandete.

«Hace muchos años que trabajo en España y tengo cariño a su gente, pero yo desciendo de la burguesía catalana y nunca olvidaré que somos una etnia superior», dice un mensaje falso que circula por las redes sociales sobre Susanna Griso. «Estoy sufriendo. Soy víctima de las “fake news”. Hay un WhatsApp que está corriendo hasta la saciedad. Hay que ser una idiota para pensar que yo diría algo parecido. Se trata de una estrategia coordinada de desprestigio. A mí personalmente me duele, porque son tantas sandeces en una misma frase que no sé cómo se puede dar credibilidad», afirmó la periodista en otro momento.