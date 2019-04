Actualizado 15/04/2019 a las 17:29

En la madrugada del jueves al viernes terminó «Gran Hermano DÚO», pero la apuesta de Telecinco por los «realities» no descansa. Pocas horas después de la magistral victoria de María Jesús Ruiz sobre Kiko Rivera, arrancó en la primera cadena de Mediaset «Sálvame Okupa», un «Gran Hermano» express que encerraría a los colaboradores de «Sálvame» durante unos días en la casa de Guadalix de la Sierra.

La convivencia, de lo más intensa, está a punto de llegar a su fin, con los siete finalistas del «reality» pugnando por el premio, de 6.000 euros. Fueron diez los que empezaron el viernes en «Sálvame Okupa», aunque tres han sido expulsados antes de la final: Chelo García Cortés, María Lapiedra y Carmen Borrego, quizá la participante más activa en los primeros días.

Así las cosas, la victoria se decidirá entre el resto: Gustavo González, Lydia Lozano, Rafa Mora, Anabel Pantoja, Víctor Sandoval, Belén Ro y Antonio Montero. Por lo pronto, el programa ha celebrado el tradicional test de cultura general que hace siempre a los concursantes de «Gran Hermano», que como no podía ser de otra manera no ha defraudado a la audiencia.

Sentados en el salón de la residencia de Guadalix, el programa emplazó a los aspirantes a ubicar en sus dientes el tradicional «abrebocas» para responder (y leer) las preguntas. Con Gustavo González como «presentador», juez y maestro de ceremonias, el resto de participantes debían agruparse por dúos. Uno lo conformaron Lydia Lozano y Víctor Sandoval; otro, Anabel Pantoja y Belén Ro; mientras que el tercero estuvo compuesto por Antonio Montero y Rafa Mora. Todos ellos tenían un minuto para contestar.

Las respuestas de los aspirantes, que apenas podían vocalizar ni entender a sus compañeros, cumplieron con las expectativas. Belén Ro y Anabel Pantoja dudaron al mentar los cinco sentidos; mientras que Sandoval y Lydia Lozano no supieron responder «cuál es el órgano más grande del cuerpo humano». «Es que el órgano depende de como sea. Hay gente que los tiene más grandes y otros más pequeños...», razonó Sandoval, antes de responder de manera errónea a la segunda pregunta. «¿El océano más tranquilo? ¡El Índico!», señaló, obviando la respuesta correcta: el Pacífico, como su propio nombre indica.

No les fue mucho mejor a Rafa Mora y Antonio Montero. «Si tengo cinco peces y tres se ahogan, ¿cuántos me quedan?». «¡Siete!», contestó Mora, ante la incredulidad general. «Los peces no se ahogan...», le corrigió su compañero de dúo en «Sálvame Okupa», el más avezado de todos los concursantes en la prueba.

Tras la primera ronda, hubo un empate a tres respuestas correctas entre dos parejas: la compuesta por Belén Ro y Anabel Pantoja y la de Rafa Mora y Antonio Montero. Por tanto, González formuló la pregunta de desempate. «¿Cuántos corazones tienen los pulpos?». De chiripa, fueron los segundos quienes contestaron antes. «¿Tres?», dijeron dubitativos Montero y Mora, que terminaron ganando la disparatada prueba. «Aunque haya sido al azar...», enfatizó el Súper.