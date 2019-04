La enésima bronca a Carmen Borrego: «Estás muy equivocada»

Actualizado 14/04/2019 a las 15:31

Carmen Borrego, Antonio Montero y Gustavo González fueron «castigos» por la audiencia. El castigo fue de los más peculiar: debían recibir el tartazo de payasín. Pero a la colaboradora no le ha sentado nada bien esto. La pequeña de las Campos cree que fue una acción fruto de la crueldad, pero María Patiño cree que está no tiene razón. «Cuando visiones la imagen te darás cuenta de que estás equivocada. Es una pena que no seas capaz de disfrutar de esta experiencia», decía la presentadora desde el plató de «Socialité».

No es la primera bronca que ha tenido estando en la casa de la Guadalix de la Sierra. Carmen Borrego protagonizó un tenso rifirrafe junto a su hermana Terelu Campos, quien está fuera de la casa. Los colaboradores que no han entrado en «Sálvame Okupa» decidieron desde el plató qué compañeros serán criados y cuáles señores en la prueba semanal. La mayor de las Campos ha elegido que su hermana sirva y el mosqueo de Carmen Borrego ha sido monumental: «A tomar por c***, olvídame, no quiero seguir hablando contigo». La colaboradora le ha dicho a su hermana que no le interesan sus explicaciones y le ha recriminado: «Muchas gracias, eso no lo hace nadie más que tú».

Carmen Borrego ha sorprendido a los seguidores de «Sálvame» al participar en esta versión exprés de «Gran Hermano». La colaboradora abandonó el espacio diario de Telecinco hace apenas diez días. «Tiene pánico escénico a estar en este plató», explicó David Valldeperas comunicando así la decisión de la pequeña de las Campos. En «Lecturas», reaparecía tras haberse operado por segunda vez de la papada pero también lanzaba una pulla contra el resto de colaboradores del programa: «He echado de menos un mensaje de mis compañeros preguntándome cómo estoy. Nadie lo ha hecho, solos mis jefes».

La pequeña de los Campos aseguró que quería «alejarse» de los focos, lo que más le gustaría es volver al pasado, al momento en el que dirigía. La decisión está tomada. No quiere negociar su regreso a Sálvame. Sin embargo, la pequeña de las Campos no es la única colaboradora que ha terminado «saliendo por patas» tras convertirse en el centro de atención del programa de Telecinco y la víctima del resto de colaboradores.