En medio de la controversia por la posible salida de Isa Pantoja de «Gran Hermano VIP» y de la polémica generada por las concesiones que Telecinco y el programa están otorgando a la hija de la cantante de copla más famosa de España, los escarceos de Mediaset con la familia Pantoja se han cobrado su primera víctima. En concreto, Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera, prima de Isa y tertuliana habitual de «Sálvame», pero que a partir de este martes dejará de colaborar en el programa.

Las tensiones familiares desatadas en las últimas semanas, sus broncas en directo con sus compañeros de «Sálvame» por tratar de defender a su familia, las lágrimas de su tía y su prima en la parrilla de Telecinco, las acusaciones contra el clan Pantoja de Dulce, la exniñera de la familia, y todo lo relativo al «Huracán Pantoja» habrían terminado por colmar los límites de Anabel Pantoja. Tal y como anunció este martes Kiko Hernández, colaborador del programa, la joven abandonará para siempre «Sálvame». ¿El detonante? Según Hernández, una presunta discusión entre Anabel y su primo, el DJ Kiko Rivera, que destapó el propio tertuliano y que hizo estallar a la joven, de 32 años, de manera definitiva.

«Tengo algo que contar. Anabel Pantoja deja definitivamente “Sálvame”. Así se lo ha hecho saber a la cúpula, que no está de acuerdo con esta decisión, y están intentando que no cumpla con su palabra», explicaba Kiko Hernández, en los últimos minutos de programa de este martes. Instantes después, la cuenta oficial del programa en Twitter lanzaba un comunicado: «Nos despedimos con un sabor un poco amargo después de saber que Anabel Pantoja quiere dejar de colaborar en “Sálvame”. ¡Esperamos que recapacite y vuelva a su silla!», explicaba el citado perfil.

El detonante de la polémica

Este mismo martes, Anabel Pantoja –que no se encontraba en plató– entró en directo por teléfono para desmentir aquella presunta conversación con su primo de la que se hizo eco Hernández. Según la versión del colaborador, el tertuliano acudió a la enfermería de Mediaset para curarse unas picaduras de insecto y en el cuarto de al lado, Anabel se encontraba hablando por teléfono con su tía, Isabel Pantoja. En esa charla, la colaboradora le habría expresado a Pantoja su tristeza por unos supuestos comentarios de Kiko Rivera en los que la llamaba «vendida», en relación a la llamada de Isabel al programa de hace una semana, en la que cargó contra su propia hija, Isa Pantoja. «Solo te mueve el dinero. Podrías haberlo parado y no lo hiciste. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida», le habría dicho Rivera a la joven.

Presa de la angustia, Anabel se habría desahogado con su tía. «Pero. ¿cómo puede decir que a mí me mueve solo en dinero? Si he intentado que todo vaya bien. Pero eso se me escapa. Que me olvide ya de él, cuando yo me he llevado siempre con él... Yo estoy en plató y no puedo manejarlo todo. ¡No soy la directora!», le habría dicho la joven a Isabel Pantoja. Cuando Hernández dio la información en plató, Anabel llamó para intentar desmentirla, pero sus acciones no quedaron ahí. Minutos más tarde, el colaborador anunció que la joven abandonaría el programa «definitivamente» desde este mismo martes.