La monumental bronca entre Kiko y Diego Matamoros

Actualizado 14/08/2018 a las 17:27

Diego Matamoros acudía este martes al programa «Sálvame» para enfrentarse a través de una pantalla con su padre, Kiko Matamoros. La familia ha discutido, aunque en espacios separados del programa, ofreciendo un duro enfrententamiento. Ambos, con caras muy largas, han creado un aura de tensión en «Sálvame» que no se recuerda en el programa de las tardes de Telecinco.

Los encontronazos entre ambos han sido públicos y notorios desde hace años. Diego lleva varias semanas acudiendo al plató de «Sálvame» (y también ha pasado, ya que estaba, por «Sábado Deluxe») para hablar del dinero que, según él, se ha embolsado supuestamente su padre negociando a sus espaldas. Pero, durante esta tarde del martes, ha sido la primera vez que ambos se han dicho las cosas «cara a cara», o más bien pantalla a pantalla.

«Hoy va muy de digno, pero cada fin de semana que me he sentado en el Deluxe él ha negociado para sentarse conmigo, pero pide unas cantidades tan desorbitadas que no aparece. Él pone un precio a sentarse con su hijo. Soy yo el primero que no quiero verle porque me ha hecho mucho daño. Basta ya de hacer de tus hijos un dinero. Vendo mi vida pero no a costa de mi familia. Mi hermana Laura es la nueva Sociedad Limitada de mi padre», decía Diego Matamoros de forma muy contundente, para empezar a hablar directamente de la relación existente entre su padre y su hermana.

Diego Matamoros hablando de su padre y su hermana en «Sálvame» - MEDIASET

«El programa de Carlos Sobera ('Volverte a ver') se lo han repartido, aunque solo lo ha cobrado Laura. Debe un millón y pico de euros a Hacienda; a mí, un coche; a un amigo mío, unos 14.000 euros; a mi madre, los 90.000 euros de la pensión. Las fotos de mi tia Mar las "guindó" él... Es un "trapis", que hace los "trapis", que nos cae muy bien a todos y así está endeudado él y su mujer y están haciendo todo lo posible para hacerlo por otros lados», continuaba Diego.

«Mi hermana si me ha dejado de lado porque ahora soy el apestado de la familia, porque no le parezco bien, y tiene que hacer portadas en lo que todo sea maravilloso y todo salga bien. Si Laura quiere hacer eso, pues me parece bien. Hace dos semanas que no cojo las llamadas a mi hermana Laura. No me apetece porque sé en qué momento está con mi padre. Hablan entre ellos de todo y hacen sus chollitos para los programas. Me duele y siempre la voy a defender. Te estás equivocando con el tío que te está sacando la pasta», decía el hijo de Kiko Matamoros en referencia a su padre.

Kiko Matamoros contestando a su hijo, mientras este mira hacia el techo en «Sálvame» - MEDIASET

Tras esto, su padre, Kiko Matamoros, contestaba de una manera muy dura a su hijo. El colaborador de «Sálvame» le espetaba a Diego que él jamás se había lucrado con él. Además, le ha acusado de haber traicionado a su familia, algo que no le piensa perdonar jamás. «Estoy encantado de no verle, me separa una eternidad y en el espacio prefiero que cuanto más lejos, mejor», decía Matamoros. Además, le ha recomendado que guarde en una de las maletas que le regalaron en la boda el dinero «del polígrafo de Conchita» y en la otra todo su «odio y rencor», que las cierre «muy fuerte» y se marcha con ellas muy lejos. Además, deseó que tanto su hermana como la revista en la que apareció esta semana le iban a intemponer una demanda. Todo ello para sentenciar a Diego, diciendo que no quiere volver a saber nada de él. Pero Kiko ya lo ha advertido: no se piensa callar de nuevo y piensa sentarse pronto en «Sábado Deluxe».