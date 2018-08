Actualizado 27/08/2018 a las 17:37

A principios de julio, se conocía la triste noticia de que la presentadora de televisión y colaboradora de «Sálvame», Terelu Campos, había vuelto a sufrir un cáncer de mama. Una patología que obligaba a la televisiva, uno de los rostros de cabecera de Telecinco, a pasar por el quirófano. La operación fue bien y la presentadora se está recuperando con éxito.

Casi dos meses después de recaer en su enfermedad, Terelu, que ya estuvo el sábado en «Sábado Deluxe», ha vuelto este lunes a «Sálvame». Un movimiento que han aplaudido desde el programa de Telecinco y que simboliza la mejoría en el estado de salud de la presentadora. «Estoy muy, pero que muy contenta de volver a “Sálvame” casi después de 50 días desde que me marché», expresaba la televisiva a través de Twitter, en un vídeo colgado por la cuenta oficial del programa. «Espero que vosotros también estéis felices y contentos de que esté aquí. Sé que muchos me queréis. Yo os quiero muchísimo y tengo que dar las gracias por todo el apoyo que he recibido en este tiempo», agregaba.

Su entusiasmo, no obstante, no fue compartido por parte de la audiencia del programa, que ha visto la decisión de Terelu como un intento de «lucrarse» a costa de la televisión. «Terelu, vendes todo. No me gustas nada. ¡Todo por la pasta!», expresaba una usuaria a través de la red social. Otra, era más crítica. «Ya estamos hartos de verla vendiendo su enfermedad. Aburre y cansa», expresaba, antes de prodigarse más en un segundo 'tuit'. «A Bimba Bosé jamás la vimos vendiendo su enfermedad por los platós de televisión, y lo suyo sí era grave». «Terelu sabe cuánta gente hay con cáncer y cada vez más... para ir a la televisión a lucrarse. Hay mucha gente que no tiene medios económicos. Ella sí», denunciaba otro. «Terelu podría pedirle a Kike Calleja que le escriba otro libro titulado: "Cómo rentabilizar una enfermedad contando todos los díías exactamente lo mismo», expresaba uno más.

El dinero !!don dinero!! Terelu vendes todo !!no me gustas nada !!todo por la pasta ,parece una secta eso !!!!No entiendo como la gente dice que les entretiene este tema oh my gad — consuelo (@consuel23089773) 27 de agosto de 2018

A Bimba Bosé jamás la vimos vendiendo su enfermedad por los platós de tv, y lo suyo si era grave. #vuelvealatere — rosa262 (@rossetta262) 27 de agosto de 2018

Terelu podría pedirle a Kike Calleja que le escriba otro libro titulado, "Como rentabilizar una enfermedad, contando todos los días exactamente lo mismo" #vuelvealatere — Mónica (@ferrermonica) 27 de agosto de 2018

Cientos de mensajes de estilo, contenido y forma similares comenzaron a prodigarse a través de la red social, bajo el 'hashtag' creado por el programa a tal efecto, #vuelvealatere. «Basta ya. Es un poco vergonzoso. A nadie le deben interesar los pormenores de su enfermedad. Que se cure y nos deje de dar el mismísimo coñazo», reseñaba otro. Por otro lado, un gran número de usuarios también defendió a la presentadora. «El testimonio de Terelu da animos y fuerzas a todas aquellas personas a las que se detecta u ntipo de cáncer. Gracias, Terelu», señalaba uno. «Estoy encantadísima de volver a ver a Terelu en “Sálvame”. Se merece ser feliz y ojalá lo sea», rezaba otro comentario.

Estoy encantado no, encantadisimi de volver a ver a Terelu en Sálvame. Se merece ser feliz y ojalá lo sea.❤️ #vuelvealatere — Fanático GH. 👁🤟🏼 (@Unicornio_GH) 27 de agosto de 2018

«Sálvame», en defensa de Terelu

En virtud de la polémica, «Sálvame» rompió una lanza a favor de su colaboradora en la citada red social, en la que cargó contra esa parte de su audiencia reacia a la presencia de Terelu en el programa. «Os queremos mucho, pero nos cuesta entender que algunos os quejéis de que tratemos el tema de Terelu. Su testimonio ayuda a mucha gente», escribieron desde las redes del programa. Las respuestas al mensaje fueron al unísono. «Su testimonio nos lo sabemos de memoria, lleva dos meses contándolo en la tele y en revistas. Además, su situación dista mucho del 99% de las mujeres que tengan esa enfermedad», escribió uno de los más críticos.

Os queremos mucho, pero nos cuesta entender que algunos os quejéis de que tratemos en tema de Terelu. Su testimonio ayuda a mucha gente, amis. 👏🏼👏🏼 #vuelvealatere#yoveosálvame@fabricatele — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 27 de agosto de 2018