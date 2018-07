La Policía interrumpe el nuevo programa de Belén Esteban en Telecinco

Actualizado 05/07/2018 a las 19:57

Ha llegado el día. Belén Esteban, la colaboradora más mediática de Mediaset, estrenó este jueves su nueva sección en «Sálvame»: «Belén a bordo», en la que la de San Blas se dedica a entrevistar a algunos de los personajes del momento mientras conduce su coche. Para inaugurar su última aventura televisiva, Esteban comenzó entrevistando hoy a los Javis, los directores del momento que en las últimas semanas están más de moda que nunca gracias al estreno de la segunda temporada de «Paquita Salas».

«Vamos, que nos vamos»: así comenzaba la nueva sección de Belén Esteban. La ruta, la música, la entrevista... la colaboradora de «Sálvame» se enfrenta a un gran reto porque tiene mucho de lo que estar pendiente. «Te pones nerviosa, pero es una sección muy divertida. Cuando me la propusieron, me costó aceptarla; pero ahora me alegro», confesó. Sin embargo, el verdadero desafío para la Esteban serán los entrevistados. «Sé que algunas personas van a decir qué hace este invitado con Belén Esteban. Entiendo que soy una persona de la que se ha hablado bien y también mal», contó.

Aunque el invitado que ella querría tener en su coche es Maluma, Belén Esteban se «conformó» con los Javis. Con Whitney Houston y el tema «I Wanna Dance With Somebody» de fondo (para homenajear a «La llamada»), la «princesa del pueblo» y los Javis emularon al archiconocido James Corden en «Carpool Karaoke» y pusieron su propia banda sonora al esperado viaje. Lo primero que Belén Esteban quiso saber de los Javis fue cómo se conocieron. «Le conocí cuando tenía 17 años, es decir, hace seis. Me parecía muy pequeño. Por eso, nos hicimos mejores amigos hasta que un día nos estábamos despidiendo y sentí algo así que le di un beso», contestó Ambrossi mientras el otro Javi se comía un torrezno.

En la entrevista, los directores de cine desvelaron en qué colaborador de «Sálvame» se han inspirado para crear el peinado de la protagonista de «Paquita Salas». «En la mecha Mediaset», comentó entre risas Javier Ambrossi mientras sonaba Maluma. «Cuando fuimos a la peluquería para que tiñeran a Brays, porque es pelo natural, le llevamos fotos de Mila, de Terelu y de Lydia», contó Calvo. «Pero la foto que cogieron fue la Terelu, dilo. Es que queríamos representar a la mujer de mediana edad porque no está representada. Parece que las mujeres de verdad a una edad desaparecen y creo que eso también es parte del éxito de 'Sálvame'», reflexionó Ambrossi.

Por si fuera poco, irrumpió también la Policía, que paró el coche de Belén Esteban para llevar a cabo un control de seguridad. «Bueno, ya lo que nos faltaba. Ay, qué nervios, con todo lo que llevamos aquí dentro. ¡Madre mía!», se lamenta una nerviosa Belén Esteban. «Ya ves tú. La Belén y los Javis», añadió entre risas Calvo. Por suerte, se trataba solo de un control rutinario y apenas se entretuvieron allí. Pese a ser un breve trayecto, Belén Esteban terminó por pedirle a sus invitados que condujeran el resto del camino. Esperemos que la colaboradora de «Sálvame» se vaya haciendo a eso de conducir por Madrid porque la próxima invitada es Agatha Ruiz de la Prada.

La Fábrica de la Tele ha decidido confiar este espacio de verano a su rostro más mediático después de la inciativa en Change.org en la que miles de personas firmaron para pedir que la ex de Jesulín de Ubrique dejara la televisión. La petición dice así: «Somos muchas las personas que nos sentimos ofendidos por este personaje televisivo, que lo único que ha hecho en su vida ha sido tener un hijo con un torero y así convertirlo en su negocio, es chabacana, maleducada e inculta y se vanagloria de ello, no aportando nada a la sociedad», y prosigue: «Ex-Toxicómana aunque no le guste reconocerlo, ya que encubre su adicción bajo la frase 'estuve malita', y además a esto le podemos sumar que es una defraudadora de impuestos».