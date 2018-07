¿Ha traicionado María Patiño a Jorge Javier Vázquez?

Actualizado 04/07/2018 a las 17:25

La lealtad de los colaboradores de «Sálvame» se ha puesto en entre dicho en los últimos días. El pasado viernes, el programa hacía público la traición de Gustavo González al resto de sus compañeros. El primer afectado fue Kiko Hernández, pero no fue el único. «Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos son los nombres que me han dado. De hecho, también me han dicho que lo de Terelu fue tantas veces que ya se reían. Incluso, llegaron a pensar que se lo llevaba a medias con tu agencia», destapó el colaborador de «Sálvame».

Este incidente hizo que los colaboradores del programa –y más de un informante externo– indagaran para descubrir el «topo» de «Sálvame». Entre acusaciones y acusaciones, apareció el pasado martes Diego Arrabal para decir que es María Patiño y que fue ella quién vendió la información del viaje de Jorge Javier a Menorca el pasado verano. «Ayer estaba mordiendo las paredes de mi casa porque, ya sea conmigo o con otro compañero, sigo reaccionando así a las injusticias», decía la periodista en el programa, a quien el director no dejó entrar en directo.

«Entiendo que estar en un barco con Jorge y ustedes es algo llamativo y que forma parte de nuestra vida. ¿Por qué os agobiáis tanto?», decía Paz Padilla mientras intentaba mediar entre sus compañeros. Para cerciorar su inocencia, María Patiño aportó información de todos los reportajes que se vendieron y los que no en Menorca. «Todavía puedo mirar a la gente a la cara y decirle que soy una tía legal. (...) Voy a defender a la prensa del corazón hasta la muerte. Es el género que me ha dado de comer y mi profesión. La traición se puede hacer siendo médico, periodista o bombero. Pero yo es que vivo de mi reputación y no he tenido necesidad de vender ningún tipo de información», añadió.

Defendida por sus compañeros

«¿Por qué crees que te han señalado a ti?», le preguntó Kiko Hernández a María Patiño. «No lo sé», contestó. María Patiño no fue la única dispuesta a defenderse de las acusaciones de traición a uno de sus mejores amigos, Jorge Javier Vázquez. «Cuando a mí me pasó lo que me pasó, esta señora sabía toda mi información y presentaba un programa en esta casa ("Socialité"); pero esa información no salió. Para quitar culpa a uno, se le echa a otros. María será periodista, pero ante todo es amiga. A mí, aunque a ella le vaya mal, en la vida me han traicionado. Si me tengo que cortar la cabeza, te aseguro que por ella me la cortaría», argumentó Belén Esteban.

Al igual que Jorge Javier, Mila Ximénez y María Patiño, Belén Esteban también fue de vacaciones a Menorca. «Cuando llegué al aeropuerto, había 3 paparazzis esperando. Pensé que aquello era como Ibiza, pero me siguieron a mí al hotel. No entraron, pero sí se quedaron fuera. Me dijeron: "sabemos que viene a Menorca que se ha cogido una casa". Pero es que allí trabaja mucha gente que tiene contacto directo con los paparazzis y pueden llamar ellos directamente», contó.