«Sálvame» El secreto de Chelo García Cortés sale a la luz: intentó ligar con Isabel Pantoja La colaboradora tuvo una relación de amistad muy especial con la tonadillera durante años

Chelo García Cortés es una de la colaboradoras de «Sálvame» que más momentos divertidos protagoniza, sino es porque deciden disfrazarla, es por las surrealistas peleas con sus compañeros, sin embargo detrás de las risas de los espectadores se esconde una mujer que está atravesando uno de los peores momentos de su vida, cargada de miedos e inseguridad, que por fin ve la luz.

Este fin de semana Dulce, la niñera de Chabelita Pantoja se sentó en el sillón del entrevistado en «Sábado Deluxe» para someterse al famoso «polideluxe» y destapar todos los secretos de su estancia en Cantora. Recordemos que Isabel Pantoja tuvo con Chelo tuvo una relación muy buena cuando ella era su periodista de cabecera en todos los reportajes que realizaba para «¡Hola!» pero esa amistad de años se rompió después de que la colaboradora traicionó a la tonadillera.

Aunque Chelo intenta mostrar siempre su mejor sonrisa y acepta los retos que le ponen los directores, tiene tardes en las que no puede evitar sentirse humillada y termina por romperse. Así sucedió el fin de semana, cuando la niñera de cantora afirmó que la colaboradora había intentado ligar con Pantoja. Concretamente confesó que la periodista le dijo a la cantante: «me pones». Algo que Chelo no tardó en desmentir: «¡Hasta aquí ya hemos llegado, la verdad es la mía, eres una mentirosa patológica, estás mintiendo!», y replicó a vezo en grito: «Me pongo como me da la gana. Ni le vas a faltar al respeto ni a ella, ni a mí, ni a mi pareja», sentenció.

Una revelación que desembocó en un duro enfrentamiento de Dulce y Chelo y que, aún a día de hoy, el tema sigue preocupando a la periodista. Esta tarde en «Sálvame» ha vuelto desmentir a la niñera asegurando que miente como ya lo ha hecho en otras ocasiones. «Decía que Julián Muñoz la había perseguido en Cantora», recuerda Mila Ximénez en defensa de su amiga. Mientras que Belén Esteban intenaba quitar importancia al tema: «Que cada uno haga lo que tenga que hacer con quien quiera, ¡viva el Orgullo!», gritó la «princesa del pueblo» en referencia a esta semana en la que se están celebrando las fiestas por el Orgullo Gay. «Si alguien está obsesionado con que le tiran los trastos será porque en verdad lo desea, y eso le ocurre a los que están en el armario durante años», aclaró su compañera Mila Ximénez.