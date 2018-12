Actualizado 13/12/2018 a las 01:32

El próximo miércoles se celebra la gran final de «OT 2018» y el programa ya tiene a sus cinco finalistas. A Natalia y Famous, escogidos por el jurado la pasada semana, se han sumado en esta Gala 12 Alba Reche, Sabela y Julia, que lucharán la semana que viene por la victoria final de «Operación Triunfo», antes de dar el salto definitivo a la conquista del panorama musical. Una última ronda en la que no estará Miki, último expulsado de la edición y al que solo un 20% de televidentes vieron en la última ronda.

Alba Reche fue la primera en subir al escenario después de la actuación grupal, en la que los artistas cantaron «Humans», de The Killers. La joven ilicitana ofreció su mejor versión con «She used to be mine», de Sara Bareilles, con la que consiguió emocionar al jurado y especialmente a Ana Torroja, que volvía tras haberse ausentado la pasada gala, en la que fue sustituida por Ana Belén. «Yo soy de lágrima fácil, pero tú eres única y cautivadora. Tenemos que darte las gracias por compartir con nosotros ese arte que tienes», evaluó la vocalista de Mecano. Pocos peros se le puede poner al concurso de la alicantina, que se convirtió en la tercera finalista de la edición por méritos propios. «Hay personas que tienen duende y aquí una que lo tiene y mucho», valoró Joe Pérez-Orive, antes de seleccionar a Alba Reche como finalista de «Operación Triunfo».

Quedaban, así las cosas, dos puestos para la última ronda, a los que optaban Sabela, Miki y Julia, cuyo futuro en el programa quedaba en manos del público. Pero entonces, sucedió lo inesperado: la aplicación oficial del concurso, que debía actualizarse para la última gala, se estropeó y minó las intenciones de miles de televidentes, que se quedaron sin poder votar por sus concursantes favoritos. Para más inri, el logo de La 1 de TVE tapaba tres dígitos del número de teléfono que había que marcar para enviar a Sabela a la final, aunque lo cierto es que era bastante evidente. Pese a ello, la joven se llevó un 43% de los votos de los telespectadores.

LO ESTÁIS TAPANDO LO ESTÁIS TAPANDO LO ESTÁIS TAPANDO 905 810 003 EL TREEEESSS FINALISTA SABELA al 25152 #OT18Gala12pic.twitter.com/HrrcFBq3Yj — Josué Brühl (@nen_melo) 12 de diciembre de 2018

Sabela y Julia se lucen una vez más

La cantante gallega, por cierto, volvió a dar lo mejor de sí misma con una canción en su lengua natal, «Negro Caravel», de Rosa Cedrón y Cristina Pato. Un tema que Sabela escuchaba de pequeña en un cassette y que fantaseaba con poder cantar algún día sobre un escenario. «Los sueños se cumplen», le dijo su madre, Mari Carmen, invitada a plató para ver a su hija, cuando terminó de cantar. Entre lágrimas y emoción, no dudo en exhibir su orgullo ante el gran concurso realizado por su hija, que estuvo a punto de marcharse a casa en la Gala 0 y fue nominada en la Gala 1, pero que trabajando en silencio y de manera incansable, se ha colado en la final. «Eso tienes que hacer, seguir adelante, adelante y adelante siempre», dijo Mari Carmen a su hija.

No se quedó atrás en su valoración Manuel Martos, que aplaudió la actuación de Sabela en gallego. «Qué lujo para nosotros escucharte. Ha sido muy bonito y emotivo y has vuelto a demostrar que te mueves como pez en el agua en cualquier registro», le dijo Martos, que puso más valor aún al «sueño» de la aspirante. «Has dicho que escuchabas esta canción cuando eras pequeña y te imaginabas sobre un escenario. Y mírate ahora. Parece un cuento».

A la final también accedió Julia. Guitarra en mano, la gaditana se lució con «Ya lo sabes», de Marta Soto y puso en pie al público del plató de «OT 2018» antes de recibir la visita de su madre, María Isabel. «Hasta donde ha llegado ya es un triunfo, pero es solo el principio de todo lo que tiene que llegar», afirmó la mujer, que no cabía en su gozo al ver cantar a su hija, valorada muy positivamente por Pérez-Orive. «Tus propios miedos han impedido que lo hayas dado todo en determinadas galas. Tienes una gran carrera, una gran voz y mucho futuro por delante. No veo por qué no vas a triunfar», le dijo a la ya finalista de «OT 2018», que sumó el 37% del escrutinio del público.

Miki, último concursante eliminado

Fuera de la final, por su parte, se quedó Miki. El concursante catalán, que nunca había sometido su continuidad al veredicto de la audiencia, defendió «Some nights», de Fun, para intentar colarse en la final. La semana en la Academia no había sido la mejor para él e incluso llegó a derrumbarse y a pensar que no estaba al nivel de sus compañeros. Quizá fue consecuencia de ello que, en la Gala 12, su nivel vocal volvió a flaquear una noche más. Sin embargo, Pérez-Orive rompió una lanza en su favor con contundencia. «Da igual si afinas o no, lo importante es que la gente disfrute con tu música», le dijo, antes de lanzar un «dardo» a sus críticos. «Hay que recordar que Miki ha sido el único concursante de “OT 2018” que ha salido favorito en dos ocasiones», enfatizó desde su atril del jurado. No lo vio así la audiencia, pues solo un 20% de votantes lo hicieron por él para la final. El catalán, que fue el último favorito de la edición, también fue el último concursante en abandonar la Academia.

Aparte de ellos, Famous y Natalia también subieron al escenario y demostraron por qué fueron la pasada semana los dos primeros finalistas de la edición. El primero brilló con «Solo tú», de Carlos Rivera, mientras que Natalia hizo lo propio con una actuación muy visual en la voz de «The White Stripes» y su pegadiza «Seven nation army». Más allá de ello, todos los concursantes cantaron un tema más, aunque lo hicieron en grupos de tres. Alba Reche, Julia y Natalia interpretaron «Este amor ya no se toca», de Yuri, y demostraron tener mucha química sobre el escenario. Famous, Sabela y Miki, por su parte, dieron rienda suelta a su faceta más marchosa con «Calypso», el tema que lanzaron este pasado verano Luis Fonsi y Stefflon Don.

Asimismo, la velada contó con las actuaciones de Ana Guerra, que volvió al programa que la vio «salir del huevo» el pasado año para presentar su nuevo single, «Bajito»; además de con la de Laura Pausini y Biagio Antonacci, que cantaron «El valor de seguir adelante». La italiana, de visita estos días en España, ya había presentado su nuevo trabajo el martes en «El hormiguero», que se graba en Madrid. Aunque el viaje a Barcelona, sede de las galas de «OT 2018», no le pesó y la vocalista brilló con su nueva canción, por la que se llevó una gran ovación del público del programa. Inversamente proporcional a la sensación que experimentaron los seguidores de Miki, que vieron a su aspirante favorito abandonar la Academia de «OT 2018».