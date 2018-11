Actualizado 25/11/2018 a las 17:23

«Operación Triunfo» celebró su novena gala este pasado miércoles y la velada del concurso de RTVE tuvo momentos de todo tipo. Más allá de la expulsión de Marilia y de las nominaciones de Marta y María, la Gala 9 de «OT 2018» contó con las actuaciones de tres artistas invitados: Manuel Carrasco, Vanesa Martín y el «trapero» C. Tangana, que se sumaron a Pastora Soler, miembro invitado del jurado y que fue parte de las valoraciones a los concursantes.

Los «triunfitos» quedaron fascinados con las evaluaciones de Pastora Soler, que no dudó en destacar el buen nivel de los aspirantes a ganar «OT 2018» en todo momento. También con Vanesa Martín y Manuel Carrasco, que cantaron en directo y se mostraron encantados con la oportunidad de exhibir su talento en uno de los programas más vistos de la televisión. Carrasco, de hecho, había visitado a los concursantes en la Academia durante la mañana del propio miércoles.

No dejó el mismo sabor de boca el «trapero» C. Tangana. El cantante fue el último de los artistas invitados en subirse al escenario y su actuación no pasó desapercibida. Vestido de un modo un tanto estrambótico y con El Niño de Elche a la guitarra, el vocalista presentó su nuevo trabajo, el bolero «Tu veneno». Sin embargo, a diferencia de sus predecesores sobre el plató de «OT 2018», C. Tangana abandonó el programa dando un trago a un vaso con una sustancia de color marrón que llevó al escenario y sin despedirse de la audiencia ni de los concursantes, a los que ni siquiera dirigió la palabra.

Su modo de proceder sorprendió incluso al propio Roberto Leal, que le había presentado como un referente en la industria pero al que dejó con la palabra en la boca en la Gala 9 de «OT 2018». «Gracias por venir a “Operación Triunfo”, y por entender la música como un espacio de libertad y de creación», comenzó diciendo. C. Tangana no le contestó y abandonó el plató, tras lo que Leal tuvo que improvisar. «Se nos va emocionado C. Tangana, igual que estamos nosotros emocionados de que haya venido a “Operación Triunfo”», enfatizó el presentador, con algo de sorna. «¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Venga!», prosiguió.

C. Tangana se va del plató sin despedirse del público y de Roberto Leal, que se queda solo hablándole.



Así ha sucedido todo #gh18gala9pic.twitter.com/PgON1zXpbS — M (@casasola89) 22 de noviembre de 2018

A Leal se le veía molesto por lo sucedido con el cantante. «Dicho esto, vamos a ponernos serios», señaló, aunque su asombro ante la surrealista situación quedaba patente en su rostro. «Tengo la sonrisa en la cara por lo que acaba de pasar. Estas cosas pasan. Un veneno, el que me ha entrado a mí ahora...», recalcó, antes de abandonar el asunto en «OT 2018».

Las mofas de C. Tangana

Para culminar su actuación en el programa, C. Tangana subió justo al bajar del escenario un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparecía riéndose, en un claro mensaje dirigido a «Operación Triunfo». Y Roberto Leal no se ha cortado en contestarle, aunque tirando de ironía.

c.tangana cuando se ha ido del escenario pic.twitter.com/bjJqn70Vqs — ángela (@holyangy) 21 de noviembre de 2018

A través de Twitter, el presentador agradeció a Pastora Soler, Manuel Carrasco y Vanesa Martín su presencia en la Gala 9 de «OT 2018», de los que destacó su «elegancia». Algo que, a su juicio, no tuvo C. Tangana, al que como no pudo ser de otro modo, no mencionó en su «tuit».