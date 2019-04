Actualizado 10/04/2019 a las 00:31

Este martes, «MasterChef» regresó a las noches de La 1 con la tercera gala del «talent show» culinario. Tras Jeancha y Sara, el programa buscaba a su tercer expulsado, en una velada que dio para mucho con Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez como maestros de ceremonias.

En la primera prueba de la velada, en la que no pudo participar Aitana por el fallecimiento de un «familiar cercano», los concursantes debían cocinar un plato, por parejas, utilizando nueces. Para ello, contarían con la ayuda de Dani Escribano, exconcursante de «MasterChef 6» y que se emparejaría con un aspirante. Así, los participantes fueron conformando los dúos poco a poco. Carmen se puso con Gloria; Valentín con Aleix; Alicia con Laly; Osiris con Natalia; y Carlos con Marcos. Teresa, por su parte, se quedó con Dani Escribano, por lo que hubo un concursante que se quedó sin pareja: Josecho. «¡Yo con Valentín!», espetó el jubilado, antes de que Valentín echase por tierra sus expectativas. «No no, yo voy con Aleix».

Un detalle de lo más desagradable del grupo con el concursante. «No tendrás problemas con tus compañeros, ¿no?», le preguntó Jordi. «En absoluto. ¡Si yo no tengo problemas con nadie!», contestó Josecho. La convivencia entre ellos, no obstante, quedó claro que no era del todo buena. Más allá de los encontronazos de varios concursantes con Carlos y Marcos, un testimonio de Teresa desató la controversia. «La convivencia entre nosotros... bueno, nos estamos adaptando», aseguró la aspirante de «MasterChef».

Un arma de doble filo

El programa, no obstante, no dejó solo a Josecho. Es más, le premió emparejándole con el chef líder de su equipo, que en su caso es Pepe Rodríguez. «¿Cómo que te han dejado solo tus compañeros?», preguntó el cocinero al execonomista durante su cocinado. «¡Sinceramente, me la suda!», espetó este último. A pesar de lo sucedido con sus compañeros, la elaboración de Josecho y Pepe fue escogida como la mejor de la prueba. «Ha hecho un plato que le transportaba a su infancia y ha sabido aprovechar todo el conocimiento que le brindó su ventaja», espetó Jordi Cruz, antes de coronarle como ganador de la prueba y erigirle como capitán del Equipo Azul para la prueba de exteriores.

El resto de platos, algunos mejores y otros peores, no estuvieron al nivel del de Josecho. El peor, eso sí, fue el de Laly y Alicia, que elaboraron una pasta de arroz que fue duramente criticada por Samantha. Hasta el punto que la juez envió a las dos directamente a la prueba de eliminación. En ella, les acompañarían los integrantes del equipo que peor lo hiciera en la prueba de exteriores. O bien del Azul, comandado por Josecho, o del Rojo, liderado por Alicia por elección del jubilado.

Para cumplir con la citada prueba, los aspirantes se trasladaron a Toledo, «la tierra» de Pepe Rodríguez. «Si hay algo que le gusta a Pepe es presumir de ciudad», aseveró Jordi Cruz, antes de arrancar con los cocinados de ambos equipos en una prueba que fue de lo más exitosa, más todavía tras lo acontecido hace solo siete días. «Quiero felicitar a los dos equipos. Después del fracaso de la semana pasada en Peñíscola, que hoy hayan salido todos los platos es todo un logro», espetó Samantha.

Sin embargo, uno de los dos equipos debía ir a la prueba de eliminación y ese no fue otro que el rojo, compuesto por Aleix, Carlos, Marcos y Teresa más Laly y Alicia, condenadas a jugarse su plaza en «MasterChef» desde la primera ronda de la noche. A ellos se sumó Osiris, integrante del Equipo Azul pero «nominado» por Jordi Cruz. «Creo que eres alguien que debe tirar del carro y puede liderar un equipo, pero eres demasiado individualista», condenó el chef.

Con los aspirantes de vuelta a la cocina del programa reapareció Aitana, que por voluntad de Josecho corrió la misma suerte que el Equipo Azul y se libró de la quema. «Aitana, bienvenida de nuevo. Sentimos mucho que hayas vivido estos momentos familiares tan duros y esperamos que "MasterChef" te ayude a superarlo», remarcó Jordi, antes de anunciar que la joven se encontraba exenta de la prueba de eliminación, al igual que Josecho, Gloria, Valentín, Carmen y Natalia.