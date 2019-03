Abandonos, becarios sin cobrar y comentarios machistas: las grandes polémicas de «MasterChef»

Niños despellejando conejos

La última edición de la versión infantil de «MasterChef» tuvo que hacer frente a una polémica ya en su segunda gala. Llegados a un punto de la noche, en una de las pruebas los niños recibieron unos conejos para realizar una receta. El problema es que los conejos no habían sido despellejados, y los propios niños, algunos de solamente 8 años, tuvieron que despellajarlos haciendo uso de cuchillos de cocina. Muchos de los espectadores del programa no encontraron muy pedagógica lla decisión y lo criticaron por Twitter: «Os habéis pasado con los conejos», «Vergonzoso y sobre todo, muy muy triste», «Totalmente innecesario poner a los niños a despellejar conejos y desplumar perdices».

Móviles y pulseras

En una de las últimas galas de esa misma edición de «MasterChef Junior» hubo tres aspirantes expulsados: Carlota, Unai y Ferrán. Los tres niños, acompañados de Eva González, se fueron cargados de regalos para celebrar la Navidad. Esos regalos fueron objeto de discusión en Twitter, donde la secretaría de Igualdad del PSOE de Madrid cargó contra el programa: «Señores de Master Chef Junior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día». La acusación gratuita no gustó nada al programa, que no dudó en responder de manera muy contundente: «Los regalos que El Corte Inglés entrega a los aspirantes se eligen de una lista que hacen los propios niños con sus padres, como es este caso. ¿Debimos 'castigar' a Carlota con otra cosa? Lo de preguntar antes de atacar y acusar... ya si eso otro día»

El mal perder de Santiago Segura

En la novena gala de la última edición de «MasterChef Celebrity» se vivió un tenso momento entre Santiago Santiago y Paz Vega. Ellos dos y Ona Carbonell se enfrenta en una prueba de eliminación para ganarse la permanencia en el programa. Los tres nominados tuvieron que reproducir uno de los espectaculares postres de Jordi Butrón, y para ello tuvieron tres horas de cocinado. Paz Vega y Ona fueron capaces de ser el paso de un modo más que digno, elaborando unos postres que gustaron al jurado pero Santiago Segura estuvo menos hábil. Al actor y director le sentó mal no quedar a la altura de sus compañeros, y cuando Paz intentó hacerle una observación sobre su postre Segura respondió de muy malas maneras. Quedó así manifiesto el mal perder de Santiago Seguro, que incluso hizo llorar a Paz Vega. «Se ha enfadado porque lo ha hecho mejor que ella», comentó Vaquerizo. Al cabo de unos minutos, Segura se dio cuenta de su error y se disculpó ante su compañera.

«Será que me va a bajar la regla»

El popular concurso de cocina estuvo en el ojo del huracán por el comentario de uno de sus concursantes. Tras una primera prueba realmente complicada, el jurado procedió a saborear las creaciones de todos los aspirantes. Tras esta cata, José Luis recibió un duro veredicto por parte del jurado, que consideró que el concursante vivía «momentos más bajos». Ante semejante valoración, el cocinero amateur intentó defenderse: «será que me va a bajar la regla», una frase que soprendió a concursantes, jurado y telespectadores. Las concursantes comentaban lo desafortunadas que habían sido las palabras de su compañero, mientras Samantha Vallejo-Nágera expresaba «hay que cocinar siempre bien, independientemente del momento del mes».

Jordi Cruz y los becarios

Hace ya casi dos años Jordi Cruz estuvo en boca de todos, pero no precisamente por sus creaciones culinarias. Jordi Cruz hizo unos controvertidos comentarios sobre los becarios de su restaurante. El chef aseguró que le da «mucha envidia» cuando ve que «alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio y no son esclavos». Justificaba su postura alegando que pagar a los becarios encarecería el menú o tendrían menos personal y darían un peor servicio. «Podría tener solo a doce cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño», añadió.

Gonzalo abandona

El paso de Gonzalo por «MasterChef» fue el más turbulento de todos los aspirantes del concurso. Este profesor de yoga protagonizó varios encontronazos con otros compañeros e incluso con los miembros del jurado. Pero todo alcanzó una nueva dimensión en una prueba exterior. Antes de ir en busca de los alimentos, Gonzalo manifestó su intención de no seguir las instrucciones del programa. Finalmente, consiguieron calmar los ánimos del cocinero y se llevó a cabo la misión. Sin embargo, antes de encender los fogones y ponerse a cocinar, Pepe tenía algo que comunicar al profesor de yoga. «Gonzalo, has sido irrespetuoso con tus compañeros, también has faltado al respeto a miembros de este equipo... has puesto pegas a cada una de las actividades que ha propuesto el programa. No queremos a ningún aspirante a disgusto, si te quieres ir puedes hacerlo en este momento». Sin pensarlo dos veces, Gonzalo dio su respuesta: «Me marcho».

Fernando Tejero y el Cordobés

La falta de entendimiento entre Fernando Tejero y El Cordobés generó varios enfrentamientos ante las cámaras de «MasterChef Celebrity». El concurso de cocina para famosos vivió momentos muy tensos cuando Tejero acusaba al torero de favorecer a su mujer y de estar demasiado pendiente de ella. La actitud protectora de El Cordobés superaba lo cortés para el gusto de Tejero, que no dudó en decir que no soportaba a su compañero frente a las cámaras del programa. El paso de Fernando Tejero por «MasterChef Celebrity» fue muy criticado por los telespectadores que llegaron a mandarle mensajes en redes sociales disgustados con su actitud lo que provocó más de un enfrentamiento.

León y gamba

«Mi intención era demostrar que soy un león en la cocina. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en dos años». Así de triste y con gran pesar Alberto, el benjamín del grupo de cocineros, abandonaba el programa «MasterChef» en su tercera edición. El joven concursante se convertía en el primer expulsado del concurso por diseñar un plato muy original que recibió los comentarios más despiadados por parte del jurado. Para superar el reto de la semana, el chico de 18 años diseñó su peculiar «león come gamba», un gazpacho de tomate y fresa con pimientos asados. Una patata adornada con forma de cabeza de león coronaba su obra.

Sin embargo, el resultado generó un gran descontento entre los expertos.«Es un insulto a la inteligencia, un insulto al jurado y un insulto a las personas que se han quedado fuera», valoraba Pepe Rodríguez, que se mostró inflexible a pesar de las lágrimas del joven. Finalmente, y ante el desconcierto del resto de concursantes, era expulsado.