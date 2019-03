Actualizado 27/03/2019 a las 01:23

La séptima edición de «MasterChef» arrancó este martes con nuevos concursantes y una dinámica nunca vista en el «talent show» culinario. Sin Eva González, los jueces llevaron el peso del programa y el formato innovó desde el inicio. Al más puro estilo «La Voz», Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez compusieron sus equipos de cara a esta nueva edición, formados por concursantes junto a los que los propios chefs cocinarán semana a semana.

En esta primera gala del formato, los jueces tenían opción de entregar un «delantal» a cada aspirante después de cada cocinado, siempre y cuando quisieran contar con ellos. Así sucedió con el primer concursante confirmado, Aleix, que optó por unirse al equipo de Jordi. Lo mismo hizo el segundo, Valentín, cuyo rival en la prueba fue el foco de uno de los momentos más tensos de la noche.

Valentín cocinaba junto a Joan, un abogado mallorquín de 30 años. Mientras el balear preparaba su plato, los jueces quisieron saber por qué se había presentado a «MasterChef». «Bueno, por pasar el rato, sin más», contestó el joven con desgana. Los tres, que esperaban escuchar a Joan hablar de su pasión por la cocina, se quedaron noqueados ante la respuesta. Aunque el aspirante no se quedó ahí. «Es que soy sincero», apuntó.

Instantes después, Joan terminó su «risotto con leche de coco y un toque de curry», pero su destino estaba más que sentenciado. «Mi valoración es un no. Y tenía que haber sido incluso antes de probar el plato. Solamente esa actitud, después de 25.000 personas fuera... y entras caído ya. Es como cuando entras a un partido diciendo: “Yo creo que hoy pierdo 3-0”. No, has perdido 6-0. Qué pena», valoró Pepe Rodríguez. En la misma línea se expresó Samantha. «Creemos que estás en el sitio totalmente equivocado, además de que tu plato no está para nada a la altura de este programa».

El vapuleo al concursante fue más allá, con el veredicto de Jordi Cruz. El cocinero se sinceró a gusto. «Es la primera vez que me encuentro con esto en “MasterChef”. Creo 100% lo que he visto: que te da absolutamente igual. Has jugado con mi tiempo, con mi pasión y con mi oficio. Eres mi antítesis. Adiós», despachó a Joan, que lejos de recular siguió a lo suyo. «Tengo ego y carácter, creo que sí. Pero esto nos mantiene vivos», reconoció ante las cámaras del programa.