La revolución de «MasterChef»: todas las novedades de la nueva temporada

Actualizado 25/03/2019 a las 01:11

Aunque la receta de «MasterChef» tiene casi treinta años –se estrenó por primera vez en Reino Unido en 1990– y lleva ya siete cocinándose en España sin quemarse, La 1 y Shine Iberia, productora del formato, han decidido alterar algunos ingredientes de cara a la séptima edición de adultos, que se estrena mañana (22.35) en La 1. «“MasterChef” está más vivo que nunca, pero teníamos pendiente realizar un cambio y era el momento», afirma Macarena Rey, productora del programa.

Duelos por equipos

La mayoría de las novedades girarán en torno a los jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que ganarán protagonismo. Además de juzgar a los quince aspirantes que entren en las cocinas más duras de la televisión –recibieron más de 25.000 solicitudes–, ahora serán también presentadores y líderes de un equipo. «Durante el casting final, que se verá en el primer programa, serán los aspirantes seleccionados los que elijan con qué juez quieren competir. Así se harán tres equipos de cinco. Al final de la edición ganará un concursante pero también su mentor», explica Rey. Los trucos y consejos que den a los futuros chef serán parte también del programa, y veremos a los jueces ponerse las chaquetillas más que en cualquier otra edición. «Ahora crece el pique entre nosotros. A mí me ha tocado un grupo de gente madura, tranquila, estilosa...», cuenta entre risas Vallejo-Nágera. «Los de las camisetas cortitas, los que van al gimnasio y las chicas guapas van con Jordi. El resto, los retales, conmigo», bromea Rodríguez, quien insiste en que, aunque lleven ya quince ediciones de anónimos, famosos y niños, mantienen la misma «ilusión e inocencia». A la hora de juzgar, eso sí, deberán olvidar el trabajo en equipo y ser tan imparciales e implacables como hasta ahora, incluso con sus propios pupilos.

Sin presentador

Tras la marcha de Eva González, el trío de cocineros que lidera «MasterChef» también deberá presentar las distintas pruebas, como ocurre en prácticamente todas las versiones internacionales. Jordi Cruz, además, ejercerá como narrador. «El espectador no va a echar en falta a Eva, ella sabía que su papel aquí no era decisivo. Lo normal es lo que ocurre ahora, es todo más rápido, más directo, más fluido», comenta Pepe Rodríguez, quien reconoce que en lo personal mantienen una relación muy buena «que va a ser para toda la vida». La mala noticia para los menos trasnochadores es que la falta de presentador no va a significar que el programa sea más corto ni acabe antes. «El prime time empieza a la hora que empieza...», recuerdan desde TVE.

Más Youtube

La nueva temporada también mirará más que nunca a Youtube, donde Andrea Compton ofrecerá su particular visión de lo sucedido en el canal del programa, que también contará con recetas de los exconcursantes Carlos Maldonado, Marta Verona y Miri Pérez-Cabrero.

Nuevos aspirantes

Entre los aspirantes a convertirse en el séptimo «MasterChef España» y ganar 100.000 euros, un curso en el Basque Culinary Center y su propio libro de recetas, habrá un empresario que fue ciclista de un equipo profesional portugués, una interiorista y fotógrafa gallega, un exfutbolista reconvertido en pescadero, un cerrajero forense, un expolítico y una administrativa de una marmolería que diseña lápidas. «Son muy diversos, habrá mucha exigencia, emoción, tensión y humor», desvela Rey.

Lo que no cambiará serán los retos en exteriores como San Juan de Gaztelugatxe en Vizcaya, Úbeda, Peñíscocola y Almería ni las visitas de chefs como Joan Roca, Elena Arzak, Pedro Subijana y Dabiz Muñoz, entre otros.