La cuarta edición de «MasterChef Celebrity» arrancó este miércoles con quince nuevos aspirantes famosos buscando recoger el testigo de Ona Carbonell, ganadora de la última entrega del «talent-show» culinario de famosos. Algo que no podrá hacer la actriz y bióloga Ana García Obregón, que terminó la noche como la primera eliminada del concurso que emite La 1 de RTVE.

Y eso que la noche arrancó muy bien para la televisiva. En la primera prueba, los aspirantes tuvieron que realizar una elaboración vegetariana, labor en la que estuvieron asistidos por el cocinero israelí Yotam Ottolenghi, así como por Miguel Ángel Muñoz y Saúl Craviotto, ganadores de las dos primeras ediciones de «MasterChef Celebrity». De los quince concursantes, Obregón acabó la ronda como la segunda mejor.

A la bióloga solo la superó el diseñador Juan Avellaneda, que se llevó además los 4.000 euros de premio para donar a una ONG. El diseñador decidió otorgárselos a Zero, una asociación destinada a la investigación contra el cáncer. «Es muy importante ayudar a este tipo de organizaciones», afirmó Avellaneda, que se llevó el aplauso del resto de sus compañeros. «En esta vida si te lo curras, acaban saliendo las cosas», concluyó el diseñador, emocionado.

Por detrás de ellos, quedaron tres actores: Ana Milán, Álex Adróver y Marta Torné, que finalizaron la prueba entre los cinco primeros puestos. Aunque Obregón y Avellaneda fueron los seleccionados para capitanear los primeros equipos de «MasterChef Celebrity 4», de cara a la prueba de exteriores,. La primera comandó el Equipo Azul, que junto a ella formaron la exgimnasta Almudena Cid, el exjugador de baloncesto José Miguel Antúnez, la presentadora y diseñadora Vicky Martín Berrocal y los actores Félix Gómez, Elena Furiase y Yolanda Ramos.

La prueba de exteriores, un desastre para el Equipo Azul

El Equipo Rojo, por su parte, estaba compuesto por Juan Avellaneda, Tamara Falcó, El Sevilla, Marta Torné, Álex Adróver, Ana Milán y los hermanos Juan y José Salazar, Los Chunguitos. La tensión entre ambos equipos no tardó en aflorar, cuando los integrantes del conjunto bermellón comenzaron a cantar y bailar e irritaron a Ana Obregón. «Me parece una gran falta de respeto, esto que estáis haciendo...», condenó la televisiva. Los integrantes del Equipo Rojo, sin embargo, se lo tomaban a guasa. «Le va a dar un ictus, en serio», bromeaban Tamara Falcó y Ana Milán.

Ambos equipos viajaron a Girona. En concreto, al restaurante Atempo, cuya concina dirige Jordi Cruz, uno de los tres miembros del jurado del formato. La prueba estaba clara: entre los dos conjuntos, debían elaborar un menú que había diseñado el propio Jordi, que guisarían para 42 comerciales.

Y lo cierto es que el conjunto rojo se mostró superior en todo momento de la ronda, con el azul desbordado por las tensiones entre el equipo y su capitana, Ana Obregón, que vivió un instante de lo más tirante con Vicky Martín Berrocal. «¡Tienes que hacer algo. No puede ser que seas la capitana y no estés haciendo nada!», se quejó la presentadora, que llegó incluso a apartar de un manotazo a la actriz y bióloga en un momento de la discusión.

Ana Obregón, superada

Viendo lo visto durante la prueba, el veredicto no podía ser otro: el Equipo Rojo ganó la ronda y el Azul al completo, puso rumbo a la prueba de eliminación. Uno de ellos, así las cosas, no seguiría en «MasterChef Celebrity» y Jordi Cruz apuntaba a Ana Obregón. «Como sigas así, me parece que vas a durar muy poco».

La última tanda de la noche estuvo dividida en varias fases. En primer lugar, los concursantes tenían que adivinar los 35 ingredientes diferentes de un tajine elaborado para la ocasión. Las que más acertaron fueron Elena Furiase y Vicky Martín Berrocal, que se salvaron en primera instancia de la eliminación.

Tras ello, los concursantes se enfrentaron a una segunda cata, comandada por el chef Toño Pérez, ganador de dos Estrellas Michelin. Con los ingredientes que descubrieran más los que hubieran adivinado en la prueba del tajine, debían elaborar una elaboración libre, para convencer al jurado. De los cinco platos presentados, el de Ana Obregón fue el más flojo y la actriz y bióloga, superada en última instancia por José Miguel Antúnez, se despidió de «MasterChef Celebrity 4» en su noche inaugural.