«MasterChef Celebrity» apuesta por el famoseo: ¿quiénes son los nuevos concursantes?

Álex Adróver

Criado en Mallorca, el mar fue protagonista de su infancia. Su madre trabajó de cocinera en barcos chárter y tuvo la suerte de acompañarla. Así, desde pequeño, empezó a conocer mundo y a saborear la cocina. Además, su abuelo escribió uno de los libros de cocina más importantes del Reino Unido. Al terminar la selectividad se tomó un año para decidir qué hacer con su vida. Finalmente se sintió atraído por la interpretación. Hizo las maletas y puso rumbo a Barcelona para estudiar teatro, mientras lo compaginaba con cantar en una orquesta. Continuó con su formación como actor en Madrid. Ahora hace un parón en su carrera para vivir una experiencia única entre fogones. Reconoce que le apetece mucho «aprender más sobre cocina». Cuenta con una presión añadida, porque su pareja, Patricia Montero, fue finalista de la segunda edición.

Almudena Cid

Compitió en la selección nacional y fue internacional más de 100 veces. Entró en la historia del deporte al ser la única gimnasta rítmica del mundo finalista en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, obteniendo Diploma Olímpico en los dos últimos. Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo (2009). Tras 21 años de carrera, se retiró en 2008 para dedicarse a la interpretación. Ha colaborado en programas de tv y comenta junto a Paloma del Río las competiciones de gimnasia rítmica en Teledeporte. Desde 2014, escribe la serie de cuentos infantiles «Olympia», que narra su vida deportiva.

Ana Milán

Presentadora, periodista, escritora, pero ante todo actriz. En 2004 empezó a trabajar en «7 Vidas» y no ha parado: «5 mujeres.com», «Camera Café», «Yo soy Bea», «Física o Química», «El tiempo entre costuras» o «Paquita Salas». Con su 1.77 y esos papeles, no hay quien la baje del trono de «la mala de España», aunque jura que es más tierna y frágil de lo que la gente piensa. Ha hecho cine y teatro, aunque la tv es su medio natural. Se atreve con todo. Afirma que jamás hay que cocinar para alguien a quien se odia y está preparada para romper caparazones, patas de cangrejo y prejuicios. Llega con disciplina alemana y gracia española; mostrar que, a veces, los malos no lo son tanto; y demostrarse a sí misma que aún le quedan muchos mundos por conocer y dominar.

Los Chunguitos

Grupo pionero de la rumba flamenca, su nombre procede de la frase con que su familia los increpaba de niños por su afición a apedrear trenes. Sobrinos del cantaor Porrina de Badajoz, comenzaron a actuar por los mesones de la Plaza Mayor. Ramón Arcusa se fijó en ellos y grabaron su primer disco en 1976, saltando a la fama con ‘Dame veneno’, que vendió más de 50.000 ejemplares. Se consolidaron con bandas sonoras de películas como «Deprisa, deprisa», «Perros callejeros» y «Días contados». En televisión, han participado en «Tu cara me suena» o «Los Gipsy Kings».

Elena Furiase

La primera vez que pudimos verla en televisión fue en «El internado». Durante estos 19 años, ha compaginado la televisión, el cine y el teatro. Ha participado en series como «¿Qué fue de Jorge Sanz?», «Imperium», «Amar es para siempre», «Centro Médico» o «Cuéntame». En cine ha formado parte del reparto de «El libro de las aguas» o «Cruzando el límite». En teatro en «Olvida los Tambores» o «Crimen Perfecto», ambas de Víctor Conde. Actualmente rueda «Rosalinda», de Ramón Luque. Quiere demostrar que la cocina es otro de sus puntos fuertes y que el arte de los Flores corre por sus venas. Piensa dejarse la piel y, para ella, rendirse no es una opción.

Félix Gómez

Descubrió su amor por el teatro en su último año de instituto. En 2000, tras acabar sus estudios en el Instituto de Teatro de Sevilla (CAT), debutó en «Al salir de clase» y su primer largo como protagonista fue «La suerte dormida». Ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro. «Amar en tiempos revueltos», «La República», «El crimen de los Marqueses de Urquijo», «Raphael» o «Carlos, Rey Emperador» son sus series más recordadas. Con «Herederos» ganó el Premio de la Unión de Actores. En cine ha trabajado en «Abrígate», «3.19», «El año de la Garrapata» y «El camino de los ingleses», y sus mejores críticas llegaron con «Las Trece Rosas», «Agnosia» o «Tiempo sin Aire». Ha formado su compañía, Septiembre Producciones («Krámpac», «El día que te vi» y «El día que nació Isaac»). Actualmente, coprotagoniza junto a Carmen Maura «La Golondrina».

Juan Avellaneda

Diseñador de moda barcelonés, director creativo de su propia firma (www. avellaneda.eu), icono de estilo, estilista de celebrities y consultor creativo para otras marcas. Entre sus clientes figuran Nieves Álvarez, Ronnie Wood o Jaime de Marichalar. Es una de las referencias masculinas en el mundo de la moda, figurando en la lista de «Los hombres más elegantes» de los últimos 3 años. Su trayectoria, buen gusto y conocimiento le han permitido desarrollar su faceta de coach de estilo en distintos ámbitos. Desde 2017 ha colaborado en espacios de televisión como jurado y comentarista de moda. En mayo salió a la venta su primer libro, «Poténciate», un manual práctico de estilo. Colabora habitualmente con periódicos como El País, La Vanguardia o La Razón.

Marta Torné

Actriz, presentadora y una de las caras más queridas del país. Comenzó en el mundo de la producción hasta que descubrió que lo suyo era ponerse frente a la cámara. Tras dar el salto a la televisión nacional en Telecinco en 2007, fue escogida para «El Internado». Tras ella, construiría una carrera imparable. Fue una de las caras de la popular serie de TVE «Gran Reserva», se incorporó a «Los Protegidos», «Seis Hermanas» y «Velvet Collection». En cine ha participado en «La maniobra de Heimlich» o «Menú degustación». En teatro, se ha subido a las tablas en «El Ministro» y más recientemente en «Las noches de la suite», dirigida por Fran Perea. Desde pequeña acompañaba a su madre al mercado y ese era su «mejor momento de la semana». Lleva 4 años preparándose para entrar en «MasterChef Celebrity», porque es muy fan del programa.

Sevilla

Carismático líder de los Mojinos Escozíos con los que lleva más de 20 años sobre el escenario. Con 16 discos en el mercado y más de 1.000.000 de copias vendidas, ha obtenido casi 20 discos entre oro y platino. En octubre lanzarán su nuevo álbum, «Semos los más grandes», que seguirá la línea de ese rock cargado de humor irónico que les define. Lleva más de 1.700 conciertos y ha compuesto más de 300 letras. Su originalidad le ha llevado a ampliar su trayectoria: ha sido locutor de radio (Rock FM, RNE, ‘La jungla’ en Cadena 100…), actor de cine y de teatro, escritor y showman televisivo (‘Mira quién baila’ y ‘Jugando con las estrellas’). En 2015 decidió subirse a los escenarios en solitario para dar rienda suelta a su faceta de cómico, y ya ha estrenado 3 monólogos ganándose a la crítica.

Tamara Falcó

Influencer, licenciada en Comunicación y Diseño de moda. Proviene de una de las familias más mediáticas de este país, fruto del matrimonio entre Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón. Ha participado en diferentes programas de televisión y ha protagonizado un reality sobre su vida, «We love Tamara», en 2013. Ha sido portada en numerosas revistas de lifestyle. Por su elegancia y encanto personal, importantes firmas de alta gama se han fijado en ella para protagonizar campañas. En 2018 irrumpió en el mundo del diseño con su primera colección de moda: «TFP by Tamara Falcó». Ya está inmersa en la preparación de su segunda colección.

Yolanda Ramos

Dio sus primeros pasos como vedette en El Molino y formó parte durante varios años de la compañía teatral La Cubana. Es una de las actrices más carismáticas de nuestro país y con ella las risas están aseguradas. Entre sus papeles más relevantes está su participación en ‘Carmina y Amén’ (2014) con la que ganó la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto en Málaga y fue nominada al Goya como Mejor Actriz Revelación. En televisión ha participado en programas como «Homo Zapping», «Hable con ellas» o «Tu cara me suena». Su trabajo en «Paquita Salas» se ha convertido en un éxito absoluto y le ha valido una nominación en los premios de la Unión de Actores como Mejor Actriz de Reparto en Televisión.

Ana Obregón

Madre, bióloga, actriz y presentadora. Debutó en el cine en 1980 y, desde entonces, ha protagonizado producciones a nivel nacional e internacional: ‘Bolero’, ‘Treasure of the four crowns’ y ‘El secreto del Sahara’ son algunos títulos de la gran pantalla. En televisión ha participado y protagonizado series y miniseries en España, Francia, Italia y Estados Unidos, como ‘El Equipo A’, ‘Voglia di cantare’, ‘Ana y los 7’ (serie de la que es creadora), ‘Hostal Royal Manzanares’ y ‘Blasco Ibáñez’, de Luis García Berlanga. Ha presentado más de medio centenar de programas de entretenimiento, como ‘Que apostamos’, las campanadas durante varios años, galas, entregas de premios de la Academia de la Televisión y del Festival Internacional de Cine de San Sebastián... Premiada con un TP de oro, un Micrófono de plata, un Micrófono de oro, ha recibido el premio a su trayectoria artística en el Festival Internacional de cine de Montecarlo.

José Miguel Antúnez

Con 17 años debutó en el Estudiantes, el equipo en el que culminó su formación, en la temporada 84-85. En 1991 fichó por el Madrid, donde permaneció siete temporadas. El momento culminante de su trayectoria fue 1995, cuando logró la Copa de Europa en Zaragoza. A partir de 1998 pasó por el Granada, Breogán, Francia, Portugal y Fuenlabrada, en 2003, donde cerró su etapa en el baloncesto. Tras su retirada de las canchas, ha formado parte del equipo de comentaristas de Telemadrid, Cuatro y Real Madrid TV y ha colaborado en ABC. Ahora le tocará demostrar que los exigentes entrenamientos deportivos le han convertido en el candidato perfecto para triunfar en las cocinas y soportar la presión de los fogones.

Vicky Martín Berrocal

Independiente, polifacética y emprendedora son las palabras que mejor la definen. Es uno de los personajes públicos más respetados. Sus diseños han protagonizado producciones para revistas de moda nacionales e internacionales. Numerosas marcas solicitan su imagen o diseños para sus campañas. En 2015, tras 12 años en el mundo de la moda, emprendió un nuevo proyecto como directora creativa de Victoria, firma de novia, fiesta y madrina. Ha presentado el programa «Tendencias». También ha vestido a muñecas, como un traje de flamenca especial para Nancy y, en 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, una muñeca a su imagen para la edición especial de Barbie inspirada en mujeres que han generado un cambio social y han roto fronteras.