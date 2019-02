Actualizado 27/02/2019 a las 01:10

«La Voz», el programa musical que presenta Eva González en Antena 3, celebró este martes su cuarta noche de asaltos. Una velada que sirvió para que los «coaches» del formato, Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López, continuasen dando forma a sus equipos y descartando a otros concursantes.

Frente a ellos, desfilaron concursantes de los equipos de Paulina Rubio y Pablo López, que contaron para sus veredictos acerca de los aspirantes con los que se quedaban con la ayuda de sus asesores, Antonio José y Miriam Rodriguez respectivamente. Fue precisamente uno de los participantes del equipo de Rubio quien regaló a la audiencia una de las mejores actuaciones de la noche, mientras que otra corrió a cargo de Keila, aspirante de Pablo López. Pero ninguno de los dos fue premiado por el programa.

El caso del primero es el de Aitor Martin, un joven madrileño que ya impresionó en las audiciones a ciegas cuando cantó «Dark times», de The Weeknd y consiguió que los cuatro «coaches» se diesen la vuelta para tratar de ficharle. Entonces, se decidió por Paulina, aunque la preparación desde aquel momento hasta la noche de asaltos ha sido de lo más dura. «Tengo que hacer lo que sea para poder seguir aquí», señaló el joven cantante antes de subirse al escenario.

En su actuación, volvió a sentarse en el piano para interpretar «Cómo mirarte», de Sebastián Yatra y disipó las posibles dudas acerca de su talento desde el primer instante. Hasta el punto de que, mientras seguía actuando, Fonsi y López no dejaban de hablar entre ellos y elogiarle. Aunque fue cuando terminó de cantar cuando las buenas palabras hacia su actuación se hicieron más evidentes. «Me encanta que que creas en ti, porque eso es creer en mí», le dijo emocionada Rubio. «Te doy la enhorabuena por lo que has hecho esta noche», agregó Antonio José, número dos del «Team Paulina».

Aunque los elogios hacia el chico no quedaron ahí. «Las obras musicales como tú se tienen que hacer despacio, andando, como estás haciendo», manifestó López. Fonsi y Miriam también le felicitaron, aunque Orozco, por su parte, fue incluso más allá. «Lo que acaba de pasar aquí es una línea directa al corazón de todos los que te están esuchando. Es muy emocionante ver cómo cuentas las cosas», sentenció, antes de tantearle para que se fuera con él. «¡Vente a mi equipo!», le dijo.

Antes de bajarse del escenario, se fundió en un abrazo con Paulina Rubio y Antonio José. «Te quiero Aitor. Quería que tú les dieras tus ojos a España. Todo el mundo quiere saber de ti. Los ojos son la ventana del alma y hoy nos has dado un poquito de tu alma», le dijo la primera, visiblemente emocionada.

Así las cosas, parecía que el joven sería uno de los dos aspirantes del «Team Paulina» que superarían la ronda de asaltos y accederían a la batalla final... pero no fue así, y en su lugar fueron Hugo Marlo y Viki Lafuente, que también se lucieron durante sus actuaciones, quienes pasaron a la final. El resto de «coaches» no tenían cupos para «robar» aspirantes eliminados, por lo que no pudieron interceder ni por Aitor ni por los otros dos expulsados, Jesús y Onelia. «Eres una máquina. La pena es que me quedé sin cupo, si no me hubiera quedado contigo hace rato», le dijo Fonsi. «No dejes nunca de cantar. Quiero invitarte a mi estudio y hacer una canción juntos», le dijo por su parte Rubio. «Este chico tiene carrera en la música», enfatizó David Bustamante, asesor de Fonsi.

La controvertida expulsión de Keila

La misma suerte que Aitor la había corrido instantes antes Keila García, concursante del equipo de Pablo López y que también se quedó fuera. El vocalista y Miriam se decidieron por Andrés Martín y Palomy para la fase final, mientras que Fonsi, al que por entonces sí que le quedaba un «robo», se quedó con Álvaro de Luna. Keila y Sandra, así las cosas, acabaron la noche como eliminadas en el «Team Pablo».

La primera, que también había fascinado en las audiciones a ciegas con su violonchelo, era de las favoritas a la victoria final en el programa, pero contra todo pronóstico no superó los asaltos. Y eso que brilló con «Lucha de gigantes», de Antonio Vega.

Su expulsión y la de Aitor suscitaron la ira de miles de usuarios en las redes sociales, que no dudaron en criticar duramente a «La Voz» por la eliminación de dos de sus mejores talentos. «¡Os habéis cargado el programa!», espetó un usuario en Twitter. Los nombres de ambos no tardaron en convertirse en «trending topic» en la citada red social.

