La valoración más tajante de Paulina Rubio en «La Voz»: «Hueles mucho a cigarro»

Actualizado 05/02/2019 a las 00:51

Las audiciones a ciegas de «La Voz» regresaron este lunes a las noches de Antena 3, en una velada que sirvió para que los «coaches» continuasen dando forma a sus equipos. Los aspirantes a acceder al programa siguen desfilando ante ellos y así seguirá siendo hasta que Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López terminen de conformar sus grupos, de dieciséis aspirantes cada uno.

Una de las participantes que consiguió entrar a «La Voz» este lunes fue una joven italiana llamada Giuseppina Moltino o «Giosy», como le gusta que la llamen. La chica trató de aportar algo diferente al programa al ritmo de «Satisfaction», de Aretha Franklin y lo cierto es que consiguió brillar con luz propia. «Pienso que la gente me va a ver como muy agresiva... aunque yo no lo soy», expresó, antes de subir a cantar.

Con su cuerpo repleto de tatuajes, la joven se personó sobre el escenario de «La Voz» de una guisa un tanto peculiar y con los pies totalmente descalzos. Giosy, primera italiana que llega a las audiciones a ciegas en esta edición de «La Voz» lo dio todo con su versión del tema de Franklin y consiguió que Paulina Rubio se girase de su asiento, por lo que se granjeó un puesto en el concurso que presenta Eva González en la primera cadena de Atresmedia.

«Tienes una voz fantástica. Me ha encantado que cantes descalza, porque es una manera muy bonita de expresarte», evaluó Antonio Orozco, que pese a ello no se giró. Sí que lo hizo Rubio. «No sabía que tenías los pies descalzos, pero me he dado la vuelta y cuando lo he visto dije... ¡esta es para mí! Porque yo soy así, como tú. Me gusta pisar bien la tierra. Para mí es muy bonito verte y descubrirte. Me identifico contigo», enfatizó la cantante, que se deshizo en elogios hacia la joven. «Creo que tienes mucho, pero también, humildemente, que te podemos sacar mucho más».

Sin embargo, no todo fueron buenas palabras de Rubio hacia su nueva «talent». Al levantarse para abrazarla, la vocalista se percató de algo. «Tenemos mucho que hacer. Vas a dejar de fumar conmigo, porque hueles mucho a cigarro», le dijo, matizando sus palabras instantes después. «¡Pero solamente cuando cantes!». Giosy, por su parte, se mostró encantada con el hecho de que Rubio se hubiera fijado en ella. «Estoy feliz de estar en el “Team Paulina”. No veo la hora de empezar a trabajar y a hacer locuras».