«La Voz» regresó este martes a Antena 3 con una nueva velada de audiciones a ciegas (la octava ya), en la que los cuatro «coaches» del programa, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo López, continúan forjando sus equipos para competir en el concurso. Cada vez hay menos plazas libres, por lo que la exigencia cada vez es mayor para los aspirantes a entrar en el formato que presenta Eva González.

Aspirantes como Adriana Rosa Galán, una joven malagueña de 25 años que llegó al programa dispuesta «a cantar y a sentir la música» desde el principio, así como a romper con ciertos tabúes y cánones de belleza presentes en la sociedad. «Yo siempre he sido una tía grande, y me gusto y no tengo complejos. De pequeña pues bueno... algo más, pero los insultos te hacen más fuerte. Y sinceramente... que me llamen “gorda” pues bueno, lo soy. ¡No pasa nada!», comentó en su vídeo de presentación.

Su rostro no era desconocido para algunos seguidores del programa. Y en especial, para aquellos que también son aficionados a «Operación Triunfo». Y es que la joven fue una de las concursantes que se quedó fuera en la última fase del cásting para entrar en «OT 2017». La aspirante no pasó el último corte, y se quedó a solo un paso de haber compartido concurso con Amaia Romero, Miriam Rodríguez, Aitana Ocaña, Ana Guerra, Alfred García y Lola Índigo, entre otros. En su Twitter personal se pueden leer mensajes dirigidos a los integrantes de la pasada edición de «Operación Triunfo». «No estéis nerviosos. Es vuestra casa, sentiros como en ella. ¡Lo valéis, compis!», escribió en su cuenta en octubre de 2017, en el marco de la Gala 0.

De hecho, antes de subirse al escenario de «La Voz», Eva González lo dijo claro e incluso dejó entrever que había sido vetada de algún «talent show» musical por sus condiciones físicas: «Tú te has presentado a muchos cástings desde que eras pequeña... y en algunos te has encontrado un poquito de rechazo». La joven asintió. «Hombre claro. Lo ves. No te lo dicen claramente, pero tú lo sientes. Y vengo a reivindicar que no importan los kilos», afirmó. «“La Voz” es mi programa, porque me da la oportunidad de que no vean un físico, de que escuchen solo mi voz. Porque yo canto con el alma y quiero que lo vean y lo sientan conmigo».

Tras ello, Adriana inició su actuación al ritmo de «Is this love», de Bob Marley, en uno de sus registros favoritos, el «reggae». Su voz tardó apenas dos segundos y una frase cantada (literalmente) en encandilar a Antonio Orozco y Paulina Rubio, que se giraron de inmediato. Después de la canción, la joven explicó que lleva «toda la vida» dedicándose a la música y se decidió por Orozco, un referente para ella, entre los elogios que recibió por parte de Pablo López y Luis Fonsi. Paulina se tomó la derrota con deportividad. «Has hecho bien. Tienes que seguir tu corazón», le dijo a la nueva concursante de «La Voz», que se quita así la «espinita» de «Operación Triunfo».