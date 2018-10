Actualizado 20/10/2018 a las 14:07

Suso Álvarez es el gran protegido de «Gran Hermano VIP» en esta nueva edición del concurso de Telecinco. El catalán, defendido en plató por una alta ejecutiva de Mediaset y por el que Jorge Javier Vázquez, el presentador, no oculta su preferencia, ha tomado el relevo de Isa Pantoja como el ojito derecho de un formato que se lo consiente todo. Sin embargo, el público se ha cansado del favoritismo de «GH VIP» hacia Suso y del propio aspirante, y ha pedido al «reality» show de Mediaset su expulsión disciplinaria.

Tildado en redes sociales de «machista», «chulo», «misógino», «agresivo» o «insoportable», entre otros calificativos, Suso, pese a la defensa a ultranza de Telecinco hacia su persona, es de los aspirantes con menos apoyos entre la audiencia de «GH VIP». Sus continuas confrontaciones con el grueso de concursantes de la casa de Guadalix de la Sierra, sus extremadamente malos modales y su animadversión hacia los grandes favoritos del público, Miriam Saavedra, El Koala y Verdeliss son solo algunos de los argumentos en contra de un aspirante repudiado por los televidentes de «Gran Hermano VIP».

Ni Mediaset ni «GH VIP» esconden su favoritismo hacia el concursante. La gran mayoría de sus broncas con el resto de aspirantes, a los que no ha dudado en humillar y descalificar con insultos de lo más vejatorios en un sinfín de ocasiones, no han sido emitidas por el programa en ninguna de sus cuatro emisiones semanales. Sin embargo, el Canal 24 Horas de «GH VIP» ha terminado por condenarles. En él, la audiencia no ha pasado por alto varias polémicas de Suso, algunas incluso contra los propios televidentes a los que, entre otras cosas, ha dedicado eructos o agravios de lo más desagradables.

«Que me coman los huevos todos los que se abuchean. Panda de pardillos...», dijo sobre los espectadores de «GH VIP» cuando le abuchearon hace unas semanas. Lo hizo en una conversación con Omar Montes que fue captada por las cámaras del 24 Horas. A la audiencia le ha dedicado varios improperios más, como «¡Puto público!», pero lo que verdaderamente ha indignado a los televidentes del «reality» de Mediaset ha sido su actitud hacia varias de sus compañeras femeninas.

Sus comentarios «machistas»

Durante estas semanas, las cámaras del 24 Horas han sido testigo de varios comentarios imperdonables de Suso en «GH VIP». «Si yo no tengo novia es porque las mujeres no valéis para nada y solo nos queréis por el dinero» o «¡Que limpien las mujeres!», ha llegado a decir el concursante, que también ha sido muy crítico en varias ocasiones con su pareja dentro del «reality», Aurah Ruiz. «Aurah es medio calva. Se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca... ¡solo tiene cuatro pelos de loca!», ha dicho sobre su presunta novia, de la que también ha señalado que tiene los «tobillos gordos» y que «se está poniendo gorda», además de otras injurias más desagradables, como «penosa», «ridícula», «pardilla» y otras más graves del estilo de «¡Vete a que te penetren con la mirada!»; «Esa es la imagen que das: moviendo las tetas y el culo como una guarra» o «Nunca la tendría como novia. Como mucho, como “follamiga”, que para follar sí me gusta».

No se ha quedado atrás con otras dos de las mujeres del programa: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. A pesar de que la enemistad existente entre ellas ha forjado los dos grandes bandos de la casa –el «sextete», como lo bautizó El Koala o «mugrepandi», llamado así en redes sociales, compuesto por Mónica, Suso, Makoke, Darek, Aurah y Tony Spina; y el «trío», llamado así por Tony y formado por Miriam, El Koala y Verdeliss– y de que Suso pertenece al primer grupo, tampoco ha dudado en cargar contra Mónica Hoyos. «Hago lo que me sale de los huevos» o «¿Cómo voy a hablar contigo, si no sabes?», han sido algunos de los comentarios de Suso hacia Mónica, contra la que también ha cargado con más agresividad. «Eres insoportable, infumable, incomible, inbebible. ¡Vete al carajo! ¡Deja de tocar las pelotas!», le dijo a gritos.

Sin embargo, ha sido un comentario hacia Miriam Saavedra lo que ha terminado de desatar la ira del público de «GH VIP». La confrontación entre ambos es más que evidente, pero Suso, que no ha dudado en llamar a Miriam «fea», «parásito», «sucia», «hija de puta», «sanguijuela» o «desequilibrada», fue más allá este pasado viernes, en una conversación con Mónica, Makoke y Tony. «Pobrecita Miriam. Yo pondría aquí –en la puerta del baño, en el que se encontraba Miriam– un cartel que pusiera: “Felaciones a cinco euros”».

Unas declaraciones que han terminado de colmar la paciencia del público de «GH VIP», quemado ante ante la permisividad del concurso y de Telecinco hacia Suso ha decidido firmar una petición en Change.org para pedir la expulsión del concursante del programa de Mediaset. «Expulsión Suso», se llama el reclamo –al que se puede acceder pinchando sobre este enlace–, que en apenas unas horas ya cuenta con 15.000 votos de televidentes que no toleran su actitud en «Gran Hermano VIP». Además, cientos de usuarios de Twitter hicieron «trending topic» el «hashtag» #GHSíMachismoNo, criticando la actitud de Telecinco hacia Suso.

Un canal, por cierto, que sí que nominó automáticamente a Omar Montespor hacer «apología de la violación» con Miriam Saavedra; y que también sacó este viernes en «Sálvame» una controversia relacionada con El Koala, que según el programa llamó «feas» a Makoke y Mónica. De los improperios de Suso y su «machismo», por su parte, nada de nada en «GH VIP».

Sin embargo, algunos sectores de Mediaset sí que se han pronunciado en contra del concursante. El programa «Cazamariposas», de Divinity, no ha dudado en condenar la actitud de Suso, al igual que otros colaboradores de Telecinco como Kiko Hernández o Gema López. También Ana Rosa Quintana, reina de las mañanas en el primer canal del grupo audiovisual y que no dudó en pedir, hace dos semanas, la expulsión disciplinaria de Suso de «GH VIP». «¡Este tío, fuera ya!», dijo en directo.