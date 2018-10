Actualizado 19/10/2018 a las 01:47

Este jueves se emitió en Telecinco la segunda gala de la sexta temporada de «Gran Hermano VIP», al final de la cual se conocería el nombre del segundo expulsado del programa. Las nominadas de esta semana eran Miriam y Techi, y una de las dos abandonaría la casa de Guadalix al final de la noche. Jorge Javier Vázquez presentó una gala que prometía ser explosiva.

Fuese quien fuese la expulsada, la polémica estaba asegurada ya que, en cualquier caso, se produciría un esperado reencuentro. Si Miriam era la expulsada se vería las caras en plató con Carlos Lozano, su expareja. En caso de que Techi abandonase «GH VIP» se encontraría con Isa Pantoja y con Omar Montes. Isa y Techi eran amigas en la casa, pero la segunda no dudó en liarse con Omar, expareja de Isa, que también estaba en el plató. La propia Techi reconocía en la casa que tenía «una conversación pendiente con Omar». En el «Límite 48 horas» del martes Verdeliss y Asraf fueron salvados por la audiencia.

JJ empezó la noche caldeando el ambiente. Mostró un vídeo en el que se veía a Makoke criticar a su exmarido Kiko Matamoros, presente en plató. La concursantes aseguró que Matamoros le ha «ha hecho cosas que no me esperaba. Me he dado cuenta de que no es imprescindible en mi vida». «Ni ella en la mía», dijo un despechado Kiko Matamoros en plató.

Acto seguido JJ le pasó el protagonismo a Aurah, que estaba desolada en el confesionario de Guadalix. La concursante tendrá que comparecer por videoconferencia en un juicio con el futbolista Jesé, su expareja. Juntos tienen un hijo que padece una enfermedad rara y que preocupa mucho a Aurah: «Todo lo que vaya a sacar del concurso va a ser para mi hijo, para seguir luchando. Estoy las 24 horas pendiente de mi hijo, no puedo descansar porque hay que estar siempre pendiente de él». La concursante le suplicaba al presentador saber si su hijo estaba bien y JJ, conmovido, la tranquilizó y le deseó suerte y ánimos.

Por lo demás, en la casa todo sigue igual de agitado. Miriam continúa peleándose a diario con casi todos sus compañeros, pero esta semana tuvo especial inquina con Ángel Garó, que la había acusado de falsa. Aurah y Suso también andan enganchados. Además, con la prueba de la telenovela y los nervios por superarla han crispado los ánimos en la comunidad.

Ángel Garó había sido elegido como director y guionista de la gala, pero el jueves decidió dimitir al verse incapaz de imponer su autoridad. Especialmente críticos con él fueron Toni y Miriam, que se quejaban de no tener suficiente protagonismo y del autoritarismo del director. «Yo me tomo muy en serio mi trabajo y por eso he decidido dimitir», explicó Ángel Garó.

Entre una cosa y otro llegó el momento crucial de la noche. JJ les pidió a Miriam y a Techi que se despidiesen de sus compañeros y se dirigiesen a la sala de expulsiones. Miriam ya conoce bien el ritual, y es que es la cuarta vez que repite el proceso. En la sala se mascaba la tensión, ya que Miriam y Techi han tenido unos cuantos enfrentamientos y no se soportan. JJ retrasó el anuncio todo lo posible, pero acabó abriendo el sobre y anunciando que la expulsada era Techi. Una vez más Miriam era salvada por el público, lo que confirma que la concursante goza de enorme popularidad.

«Id calentando la plancha», les dijo JJ a Omar y a Isa Pantoja. El primero le confesó al presentador que tenía «el corazón a cien», pues estaba fraguándose una noche de tragedias. «Hoy vas a estar aquí Techi, Omar y tú, la Santísima Trinidad», bromeó JJ con Isa Pantoja. Cuando Techi llegó a plató fue abucheada por el público. «La primera persona a la que me quiero dirigir es a Isa», anunció la expulsada, «aunque no lo aceptes, te quiero pedir perdón por esto que he hecho». Más abucheos del público. «Yo no soy rencorosa. Te brindé mi amistad sincera y no te quiero juzgar a ti. Pero ojalá la vida me ponga menos amigas como tú y a ti te ponga más amigas como a mí», le contestó la Pantoja.

Pero el presentador no iba a dejar pasar el tema así como así. Le pasó la palabra a Omar, que ahora dice que Techi es solamente «una buena amiga». Isa y la expulsada siguieron liándose en la discusión y recordando lo que pasó en la casa entre Omar y Techo y entre Asraf e Isa. «Yo en ella confiaba un montón, le contaba todo», reconoció Isa, que se siente traicionada, «tú no eres quien para hablarme de moral».

En medio de esta discusión Aramís Fuster, con su habitual afán de protagonismo, empezó a poner nervioso a JJ al pedir insistentemente la palabra interrumpiendo al presentador. JJ explotó y le gritó a la exconcursante: «Tú eres una exconcursante y no nos interesa tu opinión. Estás aquí de figurante...¡Estoy hablando yo!».

En el juego de la semana los concursantes pudieron ganar la inmunidad y un privilegio a la hora de las nominaciones. La prueba consistía, literalmente, en encontrar una aguja en un pajar. Todos a una se lanzaron a rebuscar en un gigantesco montón de paja, de varios metros de altura (1000 kilos de paja había allí). El afortunado fue Ángel Garó, que quedó asi inmune.

Llegó la hora de las nominaciones y los concursantes fueron anunciando sus decisiones. Al final de la ronda, los nominados resultaron ser el Koala, Verdeliss y Miriam. Ángel Garó, haciendo uso de su privilegio en las nominaciones, decidió salvar a Verdeliss y nominar en su lugar a Darek.