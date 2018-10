Actualizado 06/10/2018 a las 00:28

Nueva polémica en la casa de «Gran Hermano VIP». Este jueves, el programa de Telecinco asistió a su cuarta gala, en la que los concursantes volvieron a nominar. Con Oriana, Isa Pantoja y Aramís Fuster ya fuera de «GH VIP», el siguiente expulsado saldrá de entre los cuatro candidatos a marcharse esta semana: Omar –nominado de manera disciplinaria tras lo sucedido esta semana con Miriam y Asraf–, Verdeliss, Miriam Saavedra y Asraf.

El último no estuvo entre los cuatro aspirantes más votados por sus compañeros, pero terminó nominado después de que Ángel Garó, ganador de la prueba propuesta por el Súper, utilizase su «poder» para nominarle en lugar de a El Koala, que se salvó de la quema. Hasta ahí todo «normal», pero la controversia justo al final del programa de «Gran Hermano VIP» del jueves.

Cuando Jorge Javier Vázquez, presentador de «GH VIP», se despidió de la audiencia, las cámaras de Telecinco continuaron rodando en la casa de Guadalix de la Sierra. Y entonces sucedió algo inesperado entre Aurah Ruiz, Makoke y Mónica Hoyos, integrantes del mismo «bando» en «Gran Hermano VIP».

Grandes amigas dentro del programa, Aurah desveló, sin pensar que la estaban grabando, que había modificado sus votos a última hora para que no fuese nominada Makoke. La exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa» fue la última en nominar y votó con tres puntos a Verdeliss, dos a Miriam y uno a El Koala... aunque esas no eran sus intenciones en un primer momento, como desveló en Guadalix. «Los había contado (los votos), y Makoke hubiese salido nominada. Le dije a Techi –otra de sus “amigas” en “GH VIP”– que le diera tres puntos a Verdeliss. Y le dio uno, en vez de dos por lo menos. Entonces, la metían a Makoke. Tuve que darle yo los tres», reconoció. «Yo los conté todos. ¿No ves que fui la última? Iba contando, porque era la última», señaló ante sus dos amigas. Tras ello, Makoke se emocionó y la abrazó. «Muchas gracias mi amor. Yo me hubiera salvado, de todas formas. Pero muchas gracias», le dijo.

Aurah comenta como ha contado las nominaciones de todos al ser la última y ha dado los puntos necesarios para que subiese Verdeliss y salvar a Makoke... #GHVIPGala4#GHVIP4Opic.twitter.com/DRQVdnhMmj — La Rose 💫 (@La_Rose_9) 4 de octubre de 2018

El sistema de nominaciones, clave

Aurah tuvo la oportunidad de contabilizar los votos, al ser las nominaciones públicamente a la cara y no en el confesionario, en secreto. Cuando le tocó nominar, votó a los tres concursantes más emblemáticos del otro «bando», todos ellos con más puntos que Makoke en aquel momento. Sin embargo, las cuentas le salieron mal, pues los tres hubieran salido nominados independientemente del voto de Aurah. En el momento en que le tocó nominar a la joven, Verdeliss tenía 12 votos, por 11 de Miriam, 9 de El Koala y otros tantos de Asraf.

Así, aunque sus votos hubieran ido para otros concursantes, ninguno de los tres se hubiera «librado» de la quema. Las matemáticas no parecen ser el fuerte de Aurah Ruiz, que se llevó cuatro votos en la cuarta gala de «GH VIP»: dos de Verdeliss y otros tantos de Miriam.