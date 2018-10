Actualizado 10/10/2018 a las 19:52

El paso de Suso Álvarez por «Gran Hermano VIP» no está siendo el que el joven hubiera soñado. El exconcursante de «Gran Hermano» y «Mujeres y hombres y viceversa» es uno de los aspirantes más polémicos de «GH VIP» y no goza de mucha popularidad entre la audiencia del «reality» de Telecinco.

Suso parece ser consciente de ello, aunque tampoco muestra que le importe demasiado. En especial en los últimos días, en los que ha proferido constantes faltas de respeto contra el público de «Gran Hermano VIP». «A los que me abuchean, que me coman los huevos. ¡Panda de pardillos!», dijo este fin de semana, en una conversación que tuvo con Omar Montes. Tampoco se cortó posteriormente con los televidentes, a los que no ha dudado en dedicar un escatológico insulto y toda clase de «lindezas», entre otras cosas. «Joder, ¡qué asco de público!», gritó el domingo, después de que los espectadores decidiesen incluirle en el grupo de «empleados» en la prueba «Hotel Playa Guadalix».

El concursante no deja de autoproclamarse como «experto en “realities”», pero no parece reparar en que, al final, son los televidentes quienes tienen la última palabra. «Yo tengo casi 400.000 seguidores en Instagram –que no son tantos, sino 330.000– y aquí hay gente que apenas tiene 3.000 o así, por lo que hay cosas que no me preocupan», ha llegado a decir Suso en «GH VIP», confiando ciegamente sus posibilidades en el programa a sus followers, pese a no saber si éstos siguen o no el espacio de Mediaset.

«Agresividad» contra Miriam Saavedra

Suso también ha mostrado su impertinencia con varios concursantes del «reality» de Telecinco. En especial, con Miriam Saavedra, con la que lleva enfrentado desde la entrada de la joven a la casa de Guadalix de la Sierra. Esta semana, ambos han protagonizado una bronca muy sonora, que fue emitida el lunes en «GH VIP: Última hora», el formato que presenta Lara Álvarez en la primera cadena de Mediaset.

Una discusión en la que tanto uno como el otro se gritaron, pero en el que Suso insultó con gravedad a Miriam. «¡Mierda seca! ¡Asquerosa podrida!», llegó a chillarle, fuera de sí, en «GH VIP». Y el martes, en «El programa de Ana Rosa», Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y el resto de colaboradores, como Carlos Lozano, analizaron lo sucedido entre Suso y Miriam en la comentada discusión.

Mientras se iban emitiendo las imágenes en el concurso de Telecinco, Ana Rosa no logró contenerse y pidió la expulsión de Suso de «Gran Hermano VIP». «Oye... ¡Este tío, fuera!», comentó, visiblemente sobresaltada por la «violencia» exhibida por el joven. «No sé qué le pasa. No se puede hablar con esa violencia y dando golpes», expresó la presentadora, que no defendió a Miriam pero cargó con dureza contra Suso. «Ella tiene un pito que es insoportable, pero la gesticulación de este chico es de una agresividad que no es permisible», remarcó la conductora de «El programa de Ana Rosa».