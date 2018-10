Actualizado 09/10/2018 a las 10:58

No ha gustado a parte de la audiencia de GH VIP que la organización del programa no fuera tajante con Omar Montes tras haber incitado, presuntamente, al abuso sexual de una compañera ebria. Ocurrió la semana pasada, cuando Miriam Saavedra, ebria, decidió descansar en su habitación. Omar Montes, ex de Chabelita y «amigo» ahora de su examiga y cuñada Techi no dudó entonces en dirigirse a Asraf: «Túmbate con ella, que quiere follar». Por suerte, Asraf rechazó la invitación del nuevo concursante de GH VIP, al que le espetó un «No me van esas cosas» mientras su compañero insistía: «¡Ay, qué tonto eres! ¿Qué pasa que no te gustan las chicas o que hermano?».

La actitud, del todo reprobable, no gustó a la organización del programa de Telecinco, que decidió tomar cartas en el asunto y nominar a Omar Montes a modo de escarmiento. El castigo, sin embargo, no fue suficiente para los espectadores, que clamaron en Twitter contra lo ocurrido y pidieron la expulsión del concursante.

#GHVIP4O no sigamos dando pie a las manadas, no hay que aprovecharse cuando una mujer no esté en sus plenas facultades! @jjaviervazquez el comentario de Omar anoche es para expulsión de @ghoficial y ya basta de no poner un "hasta aquí" al bullying sobre una concursante #NiUnaMas — Polemista (@polemista__) 4 de octubre de 2018

Una petición en Change.org pide la expulsión inmediata del concursante por «instigar a cometer un delito»: «Si alguien en un programa de TV de maxima audiencia instiga a otro a cometer un delito sexual, ahi se queda, deberian haberlo expulsado directamente, BASTA YA, no somos muñecas hinchables para satisfacer vuestras necesidades. Decirle a otra persona que se meta en la cama de alguien que está bajo sintomas de alcohol, no es una broma, si se niega y le pregunta si no le gustan las mujeres, esta instigando. ¿Que pasa, no te atreves? ¿Eres mariquita? Esas frases de instigacion entre machos deben terminar, no, no son bromas», dice parte del texto escrito en la plataforma por Alejandra Martínez.

Los espectadores no han parado de mostrarse críticos con el programa de Telecinco que, dicen, no ha prestado la atención que debería a un suceso de «extrema gravedad»:

No se puede consentir que Omar siga en la casa expulsión disciplinaria no se puede consentir qué le diga a Asraf que se meta en la cama y cometa una violacion es muy grave — maricarmen 👸🇵🇪 (@Mariade72177591) 4 de octubre de 2018

⚠️ OMAR EXPULSIÓN YA. ⚠️@ghoficial



Da igual que fuera o no consciente de que Miriam estaba borracha o no.

Quién coño se cree este tío para decirle a otro que se meta en su cama que ella quiere f***.

Quién coño se cree para hablar de boca de Miriam?? #GHVIP4O#ghvipdirecto — Sгtค. Շยlé 🔴🔵 (@SrtaCuleTV) 4 de octubre de 2018

Lo ocurrido en GH 18

El caso de Omar Montes nos trae a la mente lo sucedido en «Gran Hermano 18», donde la organización del concurso expulsó a un concursante por, presuntamente, mantener relaciones sexuales con una compañera. En aquella ocasión, los directivos del programa consideraron que el protagonista de los hechos, de nombre José María, habría cometido un posible «delito de abuso sexual» cuando, tras una fiesta «mantuvo relaciones sexuales no consentidas» por parte de quien era su pareja en la casa y que se encontraba «bajo los efectos del alcohol».