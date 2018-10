Actualizado 05/10/2018 a las 00:37

Este jueves se emitió en Telecinco la segunda gala de la sexta temporada de «Gran Hermano VIP», al final de la cual se conocería el nombre del segundo expulsado del programa. Los nominados de esta semana eran el Koala, Miriam Saavedra y Aramís Fuster, que le pidió a sus compañeros ser nominada por encontrarse muy mal en la casa de Guadalix de la Sierra. Además, estaba previsto que hubiese un nuevo juego del jefe y habría una visita de Olga Garó a la casa.

Ya al empezar se sabía que las votaciones arrojarían un resultado claro, pues según los datos del programa uno de los tres había recibido más del 60% de los votos del público para abandonar el programa. Los últimos días han sido difíciles para lo tres nominados, pero mucho más para Miriam y Aramís que para El Koala. La primera de ella sigue empeñada en estar en todas las salsas y es protagonista de las críticas y las peleas en la casa. Esta era la segunda vez que Miriam estaba nominada desde que llegó a la casa, y la semana pasada se libró de milagro de irse a la calle. No obstante, al final fue Isa Pantoja la expulsada.

Como ya hemos dicho, Aramís Fuster está sufriendo en la casa. Lleva varios días con los ánimos bajos, de mala cara y desvariando. La vidente no deja de quejarse y de enfadarse con sus compañeros. En la gala de esta semana la pudimos ver tirada en el sofá y acurrucada bajo una manta susurrando «me estoy buscando». Pese a todo ello, Fuster mantiene un poso de entereza y le ha mandado un mensaje a la audiencia: «Que sepa el público que si no soy la expulsada no voy a abandonar».

Por su parte, el Koala ha seguido un poco a lo suyo, ajeno a lo que ocurre a su alrededor en la casa. Él se dedica a cuidar de sus animales e intenta no molestar demasiado. A partir de ahora entra en juego un nuevo concursante, Omar Montes, que por primera vez desde su entrada en Guadalix podrá nominar y ser nominado.

Precisamente Omar fue el protagonista de una escena que ha levantado polémica en las últimas horas. El ya exnovio de Isa Pantoja le dijo a su compañero Asraf «túmbate con ella, que ella quiere follar», refiriéndose a Miriam, que se había ido a dormir tras una borrachera. Asraf, por supuesto, se negó a hacerlo. Los espectadores no tardaron exigirle a la organización del reality que tomase medidas de inmediato.

Y Jorge Javier recogió el guante porque, según él, «la audiencia es soberana». El programa abrió una votación en su app para que los espectadores votasen si Omar merecía ser nominado directamente o no. Al cabo de un rato cerraron las líneas y salieron a la luz: el 83,7% del público decide sancionar a Omas Montes por su comportamiento.

Durante esa misma fiesta Miriam tuvo con Mónica Hoyos, su enemiga íntima, una conversación de JJ calificó de «histórica». «Tú no eres mala, eres pesada», le dijo Miriam en su borrachera, «y sabes que no puedo callarme la boca...Mónica, te quiero». Apartadas del resto del grupo, empezaron a hablar de Carlos Lozano, ya que ambas estuvieron saliendo con él.

Otro que andaba con causas pendientes era Ángel Garó, que recibió en Guadalix de la Sierra una visita muy especial. Su hermana Olga se acercó a la casa para darle una excelente noticia relacionada con el juicio al que tuvo que acudir hace unos días: «Ha salido la sentencia y estás absuelto». Ese tema tenía muy preocupado a Ángel, que dijo haber sido «muy vilipendiado y me han hecho daño, pero lo perdono. Esa persona tuvo un error pero no quiero entrar en el tema». «Sentí un dolor muy intenso pensando en este juicio», le confesó a Jorge Javier Vázquez.

Esta semana los concursantes fueron sometidos a una prueba de convivencia si querían recuperar el baño y el lavadero para todos. El Súper les propuso un juego: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, que se odian a muerte, tenían que desayunar juntas y mantener una conversación de die minutos para conseguir las mejores en la casa. Ambas aceptaron el trato, pero no fue un trago fácil para ninguna de ellas. Al poco de sentarse a desayunar comenzaron a saltar chispas, sobre todo por las provocaciones de Miriam, ya que Mónica supo mantener la calma. Pese a los roces, lograron pasar la prueba y consiguieron su objetivo.

Al rato de empezar la gala JJ anunció el nombre del nominado que había recibido menos votos del público y que, por lo tanto, quedaba salvado: el Koala. Ya van dos veces que el malagueño sale nominado y se salva. Cuando se enteró de que seguía en la casa se preocupó de lo importante: «Entonces mañana comemos bacalao».

Quedaba entonces la cosa entre Miriam y Aramís, y la audiencia decidió que fuese esta última la que abandonase la casa. La vidente celebró esta decisión, emocionada, y se despidió muy educadamente de todos sus compañeros. Con una sonrisa que no le cabía en la cara se marchó de la casa de Guadalix de la Sierra. «¡Pero volveré!», advirtió. «Hay oportunidades que deben aprovecharse al instante», le recordó el presentador.

Tras la expulsión, los habitantes lucharon en un «juego del jefe» que tendría dos ganadores, los cuales quedarían impunes a la hora de la nominación. Además dispondrían del privilegio del intercambio, es decir, que podrían extraer a un nominado de la lista a cambio de meter a otro. Para el juego todos tuvieron que ponerse un mono blanco que tenía unas estrellas azules, y en un minuto deberían sacudirse todas las estrellas posibles sin utilizar las manos. La ganadora resultó ser Mónica Hoyos, que se convierte así en jefa de la casa y queda inmune, y el segundo lugar fue para Ángel Garó, también inmune.