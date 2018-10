Actualizado 05/10/2018 a las 21:29

Este jueves llegó a Telecinco la cuarta gala de «Gran Hermano VIP» y lo hizo con los concursantes enfrentándose a la tercera salida de la casa de Guadalix de la Sierra. Tras Oriana Marzoli –que se fue de manera voluntaria– e Isa Pantoja, le tocó a Aramís Fuster salir de «GH VIP», superada en votos para su marcha por El Koala y Miriam Saavedra, los otros dos nominados de la noche.

Sin embargo, uno de los principales focos de la velada estuvo sobre Ángel Garó. El actor y humorista no vivió su mejor noche en el concurso, pese a que se ganó la inmunidad en la prueba propuesta por el Súper y a que su hermana Olga entró en la casa para comentarle que quedaba «absuelto» del juicio al que se enfrentaba. No vivió una noche fácil, en la que amenazó con marcharse del concurso, tuvo varios encontronazos con Asraf Beno y vivió un instante muy desagradable con Aurah Ruiz y el presentador de «Gran Hermano VIP», Jorge Javier Vázquez.

En un momento de la gala, Vázquez le recordó a Garó una discusión que había tenido con Aurah durante la semana. Y en concreto, un «dardo» que le había lanzado a la joven durante la misma. «¿Qué pasa? ¿Que tienes la regla?», le preguntó, visiblemente molesto. El presentador se hizo eco de aquel instante y no dudó en reprender al actor en pleno directo de la cuarta gala de «Gran Hermano VIP».

«Ángel, menudo comentario más antiguo. No viene al caso. Ya está bien. Que una chica no esté de buen humor no quiere decir que esté con la regla. A ver si dejamos ya los estereotipos machistas», expresó el presentador de «GH VIP», ante la atónita mirada de Garó.

Enfrentamiento con Asraf

No fue la única controversia que protagonizó Garó en «GH VIP». El intérprete y humorista también se enfrentó con Asraf por la comida, pues al Míster Universo de la edición no parecen encantarle las dotes gastronómicas de Garó, el chef de «Gran Hermano VIP». Más allá de «niñato» y «desagradecido», el actor pudo haber dedicado otros improperios de índole «racista» a Asraf. «¿Lo habéis escuchado?», preguntó el aspirante. «Fuera de micrófonos, me ha dicho que “ha dormido en el calabozo con gente como yo” y que “salam malecum”», le acusó.

Garó no negó los cargos de Asraf, pero respondió utilizando su «poder» como ganador de la prueba para meterle entre los cuatro nominados de la noche y salvar a El Koala, propuesto por el resto de aspirantes para abandonar «Gran Hermano VIP». La semana pasada también se ganó el mismo derecho, pero no quiso cambiar las nominaciones. «Nos lavamos las manos, como Pilatos», le dijo a Vázquez. En aquella ocasión, venció en la prueba junto a Verdeliss.