Actualizado 01/03/2019 a las 00:10

Este jueves se celebró en Telecinco la novena gala de «GH Dúo», el «reality» por parejas que presenta Jorge Javier Vázquez en la primera cadena de Mediaset. Un programa en el que las desavenencias entre Antonio Tejado y varias mujeres del formato como Candela Acevedo, Sofía Suescun y María Jesús Ruiz volvieron a ser protagonistas en «Gran Hermano Dúo».

La relación de esta última con Tejado está más que resquebrajada, a pesar de que tuvieron un «affaire» en la casa de Guadalix de la Sierra hace unas semanas. El martes, en «GH Dúo: Límite 48 Horas», la exmodelo insinuó que el colaborador de «Sálvame» era un maltratador y el concursante amenazó con abandonar el programa. La tensión, no obstante, no se rebajó este jueves y ambos comenzaron a tirarse los trastos a la cabeza. «No voy a consentir que me levantes la voz, ni a ti ni a nadie. No te tengo ningún miedo», le dijo María Jesús. «¿Otra vez me vas a salir con eso?», le dijo Tejado, tras lo sucedido el martes. «¡Tu tienes aguijón, tú picas! ¡Eres mala!», le espetó continuación.

Aunque sin duda, su mayor enfrentamiento lo tuvo con su expareja Candela y Sofía Suescun, las dos candidatas a la repesca en «GH Dúo». Este jueves, la primera acusó a Tejado de haber tratado de serle «infiel» con Sofía... y la ganadora de «GH 16» y «Supervivientes» apoyó su versión. «Lo intentó. Me mandó mensajes diciéndome... “Déjate ya de Albalá” [por Alejandro Albalá, concursante de “Gran Hermano Dúo” y expareja de la joven]», afirmó.

«Tiras la caña para ver lo que pescas», coincidieron Candela y Sofía instantes después, mientras Tejado, apoyado por Ylenia, trataba de defenderse. «Si no quisieras nada con él, no le hubieras tocado el culo aquí», le dijo la segunda a Sofía. Pero la hija de Maite Galdeano contraatacó. «Mira, no es por ir de flipada, pero tengo chicos mejores que Antonio Tejado con los que podría quedar. ¡Será por tíos! Antonio no es mi tipo».

Acusaciones que irían en la misma línea que el pasado martes, cuando Candela aseguró que Tejado le había sido infiel con al menos tres mujeres en el tiempo que estuvieron juntos. Una conocida, la exconcursante de «Gran Hermano» Amor Romeira, y otras que no lo eran: Eva, natural «de Bormujos», pueblo de Sevilla del que también es Candela –igual que Famous, ganador de «OT 2018»– y una tal Ambrosia. Tejado, que sí que reconoció lo de Eva, se limitó a reírse mientras escuchó las otras dos historias. «¡Es que me mofo!», recalcó entre risas.

Sin embargo, las insinuaciones de Candela podrían no estar tan desencaminadas. El miércoles, María Patiño aseguró en «Sálvame» que «Ambrosia» era en realidad Apolonia Lapiedra, actriz de cine para adultos que habría mantenido relaciones sexuales con Tejado el pasado mes de junio en Barcelona. La joven, de 26 años y que el pasado verano aseguró en «Cazamariposas» que el colaborador de «Sálvame» habría intentado llevar a cabo «un montaje» con ella para intentar «dar celos» a Candela, aunque la intérprete no accedió.

A pesar de ello, Apolonia ha confirmado hoy en «Sálvame», a través de una conversación telefónica, que sí que tuvo al menos un encuentro sexual con el colaborador. «Estuvo cuatro días en Barcelona. El primero, al llegar, no me pareció correcto. Le vi un baboso, un brasas. Le dije: “No quiero querdar”, pero al día siguiente quedamos en Bagdad (un bar de copas). Empezamos a tontear y ahí ya surgió todo», afirmó la joven, que fue más allá en su relato. «Y después, todo el rato, que si Apolonia p'arriba, Apolonia p'abajo. Yo no sé si tiene una enfermedad o qué pasa. Una enfermedad con las mujeres», señaló, al tiempo que enfatizó que Tejado estaba con Candela en el momento en que mantuvieron relaciones. «Creo que sí, juraría que sí. Ha intentado acercarse a mí muchas veces... ¡a ver si cae!», aseguró la actriz acerca del concursante de «GH Dúo».